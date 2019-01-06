從人生勝利組到患驚懼症　前十大男模以「摺鋁」藝術倡環保

要介紹李浩迅是一個難題，他身上有太多鮮亮的標籤——出身中產、美國名校加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟系畢業、曾是香港四大會計事務所核數師、做是本地十大男模特兒，任何一個都「閃令令」，但在他的Facebook簡介上，只簡單寫了一個單詞：Artist（藝術家）。 延伸兒時「摺紙」愛好，將一個個廢棄的鋁罐變廢為寶，大概也是李浩迅的人生寫照——從光鮮的履歷中離開，成為藝術工作者。隨後又經歷了前妻病逝的痛苦過程，自己更與「驚懼症」抗爭了許多年，直到兩年前才重拾「摺鋁」事業，將一度荒廢的人生「執返」。他笑稱自己是從「人生勝利組」脫隊，轉而藉藝術的方式，去思考、改變周遭的世界，「我想要通過藝術，給人們一個環保的概念。」

李浩迅自言從人生勝利組「脫隊」，近年經歷起起跌跌，現以藝術推動環保。（鄧倩螢攝）

3.5厘米高的鋁罐公仔，每一個都神態可掬。（鄧倩螢攝）

鋁罐機械人4美元一個無吼 升至8000港元有人爭

李浩迅的小小寶物都裝在收納盒中，3.5厘米高的鋁罐公仔，每一個都神態可掬。他說自幼就喜歡摺紙，YouTube上的摺紙短片早已「睇晒」，所以在大學時才轉而「摺鋁」。因為是純手工，且選擇木匠的「入榫」技術裝嵌，一個小小的機械人，他要花上2個星期才能完成。

小小的機械人被命名為「Canbot」，曾在E-bay上以3.99美元（31.25港元）出售，但無人問津，後來慢慢受到外國收藏家熱捧，現在最平價的手作款也要8,000港元才能買到。李浩迅說，這個機械人代表的是「can do」的精神，而他也由寂寂無名的學生，變成了一個「好賺得」的藝術家。

這些公仔的製作工藝，使用了木匠的「入榫」技術，完全不用膠水。（鄧倩螢攝）

「摺鋁」愛好有成時 前妻突患重病離世​

在李迅浩的世界中，哲學、意義、象徵意味都是重要的課題，藝術便是他選擇表達的方式。他透露最近在繪製一個關於機械人的故事《The Lost Robot》，在結尾處小機械人交出了寶貴的動力能源，回到了過去。

曾在前妻鼓勵下，堅持學生時期的愛好，手作鋁罐機械人公仔，就在手摺機械人邁向成功時，前妻卻突然身患重病，不幸離世。長期照顧病人也令李浩迅一度患上「驚懼症」，他形容一旦病症襲來會天昏地暗，甚至自己會突然暈倒。曾經在前妻陪伴下，一個個親手摺出的機械人，都變成了李浩迅不想再觸碰的回憶。

遇到了妻子Stella之後，李浩迅又重新撿起手藝，也重續人生。Stella曾這樣勸慰他，若是有日自己也離開了，不想見到自己的愛人放棄所有以前的回憶，相信他曾深愛的前妻亦會如此想。（鄧倩螢攝）

+ 16 + 15 + 14

李浩迅身型高大，曾為本港十大男模，十多年前為雜誌拍攝封面。（受訪者提供圖片）

「機械人就是我」

遇到了現任妻子Stella後，他受其鼓勵又重新撿起手藝，也重續人生。Stella曾這樣勸慰他，若是有日自己也離開了，不想見到愛人放棄所有以前的回憶，相信他曾深愛的前妻亦會如此想。於是兩年前，李迅浩重振摺鋁事業。他還借用了鐳射切割技術，仍是不用膠不用焊接，開始手摺「不銹鋼」，因而出品的機械人變得更加剛強。

他介紹新材質的機械人胸口都畫上了閃電符號，又忽言道「那是能量、亦是裂痕。」當問及機械人代表着什麼時，他沉默了一陣說，「機械人就是我。」

恐龍代表着過去，希望人們記起過去的好。（鄧倩螢攝） 批「上唔到車就結唔到婚」論是地產商洗腦詭計 除了機械人之外，他還創造了恐龍及熊貓的公仔形象，分別代表過去及未來。他說：「香港變得很快，拋棄了很多舊有的、好的東西。我想用這隻恐龍讓眾人思考過去。」 他回憶說，10年前的香港並非如今這樣追名逐利，在房價高企的同時，香港很多事情已經變了味道，人們迷失在別人構造的價值觀內走不出來。他批判「上唔到車就結唔到婚」的概念，並認為這是地產商用來洗腦的詭計。摺恐龍是想在人們心中種下種子，提醒大家不要透過別人的價值觀來生活，「要擁有自己的價值觀」。 他形容從「人生勝利組」脫隊後，也是想要尋求自己的人生，而脫隊後最大的感受是——人人都想走捷徑，「但全世界都在捷徑上塞緊車。」

+ 3 + 2

你會介意「怪人」這個稱呼嗎？

曹雪芹曾借薛寶釵的口講出「好風憑借力，送我上青雲」，講的是人對世俗的野心，出身中產、又就讀美國名校，李迅浩的前半生已經穩入「人生勝利組」，他卻偏偏不願借這「好風」。

明明可以專做手摺機械人，坐享藝術家的名利雙收，李浩迅卻又與現任妻子共創「Flappyland」這個一度「蝕本」的環保藝術平台，忙忙碌碌地進出社區，關心起膠樽泵頭的回收問題。

當然這個選擇放在李迅浩身上已經不再奇怪，從四大會計事務所的核數師轉身變為職業模特兒，再從廣告牌走出成為手作藝術家，現時成立一個看上去「吃力不討好」的環保平台確實不算什麼大選擇。問及他是否介意別人認為他是一個「怪人」，他說「想做藝術家，一開頭就是會不被理解的。」

李迅浩和Stella的「Flappy Bird」，是關注膠樽泵頭回收的問題。最初，是二人「蝕本」自資的。（鄧倩螢攝）

環保是要由心出發的 有些「走塑」是為做而做

在李浩迅的眼裡，有一套「怪人」的價值體系：有些事情是值得堅持的，比如說絕不量產收益不菲的手作公仔；有些事就算要「蝕本」也要做下去，比如推廣回收膠樽泵頭的「Flappy Bird」。

膠樽泵頭的回收一直是一個難題，不僅需要清洗、而且內部還有金屬彈簧。李迅浩表示外國已經放棄生產這種泵頭，但香港仍在使用，於是便製作小鳥形狀的貼紙，將泵頭變成可以收藏的自製藝術品。

最開始只是二人實驗性的活動，二人自資而作，沒想到在走入社區時，出人意外的具有感染力，甚至連環境局局長黃錦星都參與了相關的活動。

經濟學上亦有一個「宜家效應」，是表示消費者會對自己投入過勞動、情感的物品產生更多的好感。李迅浩和Stella的「Flappy Bird」正好運用了這一個概念。李浩迅表示，在公眾參與製作的過程中，已經洗淨膠樽；他並向記者展示了色彩鮮豔的貼紙，笑着說：「你今晚看見泵頭時，就會想起Flappy Bird。」

這也是李迅浩在做藝術、做環保時的目的。他表示，現在餐館流行「走塑」，但塑膠污染並不是禁止用飲筒便可解決，更直言這是「為做而作」；相反作為一名藝術家，他更希望通過如同Flappy般的概念引發人們思考，「要從心出發、要有想像力。」

李迅浩形容Stella是電影《明日世界》（Tomorrowland）中那個小女孩，一直支持他的各種想法，也陪他走到今天。此前二人曾在三藩市、上海及台北做過展出，而下周一至周三（7至9日），他們將在香港國際授權展上展出自己的作品。