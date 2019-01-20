【中環灣仔繞道通車】電子道路收費無影　學者斥政府無決心

中環灣仔繞道今日（20 日）早上8時通車，亦即有一條免費的替代路線，讓車程起點及終點並非中環及其鄰近地區的駕駛者使用。在此前題下，討論超過20年的電子道路收費計劃即將實行？ 綜觀過往20年電子道路收費因各種問題被擱置，第六度公眾諮詢在即。有學者認為，繞道通車本應一同實施電子道路收費，但政府卻只有「空談」、無決心，至今仍未有計劃詳情，擔心會加劇中西區的交通擠塞情況。

中環灣仔繞道本周日通車，第一階段會連接東區走廊。（資料圖片／梁鵬威攝）

中環灣仔繞道通車第一階段會連接東區走廊，運輸署早前表示，通車後駕駛人士來往中環及北角只需約5分鐘。同時，繞道亦是為了車程起點及終點，並非中環及其鄰近地區的車輛而設的替代道路，因此被認為是為電子道路收費計劃鋪路。

回歸前因私隱問題撤回

事實上，早在未回歸的英治時代，政府已着手研究電子道路收費，惟因私隱問題引起公眾擔憂，最終撤回計劃。1997年回歸後，運輸署耗資7,500萬元推展新一輪「電子道路收費可行性研究」，其間更進行了為期兩個月的實地測試，但當時政府卻推算各區平均車速十年內均能維持理想水平，故此再度擱置計劃。

政府昨舉行通車儀式，由特首林鄭月娥（台上中間）主禮。（資料圖片／張嘉敏攝）

上屆政府曾稱先導計劃事在必行

上屆政府在2016年亦就先導計劃進行公眾諮詢，並在2017年發表「中環及其鄰近地區電子道路收費先導計劃」公眾參與活動報告。運輸署更在報告中亦明言，先導計劃事在必行，且下定決心要推行，並重申時任運輸及房屋局局長張炳良曾指，已經不是「會否」推行的問題，而是「怎樣」推行的問題。

署方亦就先導計劃的收費區歸納出五個主要範圍，包括：第一只局限於中環；第二中環、上環及金鐘；第三中環、上環、金鐘、灣仔及銅鑼灣，並伸延至海底隧道及其周邊的連接道路；第四港島北區、尖沙嘴及西九龍；以及第五中環以外的地區（例如東九龍）。收費水平主要意見是希望訂得較高，因為成效會較大。

中西區的擠塞問題究竟能否迎來曙光？還是電子道路收費會再次胎死腹中，現時仍是未知之數。（資料圖片）

第六度就計劃諮詢被批「蹉跎歲月」

特首林鄭月娥去年發表的施政報告，提到當局正積極籌備在中環與其鄰近地區推行「電子道路收費先導計劃」，解決區內交通擠塞問題，預期於今年上半年就計劃具體方案諮詢持份者。政府第六度為此進行研究或公眾諮詢，卻惹來各界的批評，更質疑是「蹉跎歲月」。

熊永達：繞道交通流量會快爆滿

究竟今次的諮詢換來的是實行，還是重蹈覆轍般難產呢？曾參與中環繞道專家小組、香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，小組曾建議政府在繞道通車的同時，一併實施電子道路收費。他稱繞道是中西區最後一條替代道路，在通車初期交通相信暢順，但隨着愈來愈多車行經繞道，他估計繞道的交通流量很快就會爆滿。

他認為若政府屆時始推電子道路收費，車輛駛入中環要繳費，儘管希望改行繞道，亦會因為已「塞爆」而難以實行，更會引起公眾反感。他批評政府無決心，令計劃多次淪為「空談」及「只係使好多錢」，促請希望政府顧及長遠發展，盡快開展計劃解決擠塞問題。