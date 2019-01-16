中環灣仔繞道周日通車　周六晚部分路段封閉　8條巴士線改道

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路將於本月20日（周日）上午8時首階段通車，運輸署今日（16日）公布相關交通及公共運輸安排。運輸署提醒市民，為配合首階段通車，干諾道西、干諾道中等部分路段會於19日晚上11時半起陸續封閉。運輸署表示，連接繞道及林士街天橋西行的連接路仍在興建中，需時約1個月，預計繞道通車初期於早上及傍晚時分，中區出口及干諾道中一帶的交通會較平時繁忙，駕駛人士要預早計劃行程，及預留較多的交通時間。 另外，新巴城巴表示，通車當日並無巴士線駛經，要到翌日星期一（21日）才有四條巴士線駛經繞道，包括新巴88X、新增的720X，以及城巴962C及969C。至於新巴18X及新增的33X會在繞道通車後，隨即安排進行巴士路面測試。在確定行車路線後會盡快投入服務。

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路將於2019年1月20日起分階段通車。（資料圖片）

為配合繞道的首階段通車，於19日晚上11時30分至20日上午6時，干諾道西、干諾道中的高架道路東行段及中環民吉街，會分階段封閉。車輛改經干諾道西及干諾道中的地面道路，而使用民吉街的車輛亦須改經民光街及民耀街。

8條巴士線要改道



於19日晚上11時30分起，林士街天橋（東行）往畢打街下行道的行車線亦會封閉，受影響的包括新巴18P、18X；城巴962E、967X、969P、969X、A12；及隧巴101X號線，共8條巴士路線；港島專線小巴路線10P、28及31X號線，須改經民寶街。

繞道通車後，駕駛人士可利用繞道往返中環及北角東區走廊，亦可利用繞道位於灣仔（北）的出入口及清風街的入口進出繞道。由1月21日起，使用繞道的4條巴士路線，包括1條新路線，即新巴720X，及3條改道路線，包括新巴88X、城巴962C及969C號線，會投入服務。

+ 2

運輸署預計，告士打道、夏慤道及干諾道中的交通情況在繞道通車後會有所改善，前往西區及西隧的駕駛人士，可繼續使用這些現有道路。繞道開通初期，駕駛人士需時適應新的交通路線，運輸署提醒，市民必須小心駕駛，並留意道路交通標誌及指示牌，並遵從警務人員指示，留意最新的交通消息。