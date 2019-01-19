【流感停課】再多26間幼稚園停課　包括創價、港島名校（附名單）

衞生防護中心今日（19日）傍晚公布最新幼稚園停課名單，再多26間幼稚園宣布停課，現時總計增至共234間幼稚園需停課。 今日新增的26間幼稚園停課名單中，當中九龍城區、油尖旺區，及荃灣區各新增3間停課學校，其次為中西區、北區、大埔，及元朗區，各有2間新增學校，當中包括名校香港創價幼稚園、維多利亞（寶翠園）幼稚園。 停課名單會於周一至周六更新，方便家長查閱最新安排。

近期不少兒童因流感而需請病假。（視覺中國）

衞生防護中心今日（19日）傍晚公布最新幼稚園停課名單，再多26間幼稚園宣布停課，現時總計增至共234間幼稚園需停課。

今日新增的26間幼稚園停課名單中，當中九龍城區、油尖旺區，及荃灣區各新增3間停課學校，其次為中西區、北區、大埔，及元朗區，各有2間新增學校。連同周五（18日）公布的學校名單，沙田區仍以29間停課學校「稱冠」。

↓↓↓各區新增26間停課名單，點擊下圖查閱：↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

政府前日（17日）舉行跨部門高層會議審視了本地最新流感情況，並提出一項針對性建議以加強幼稚園及幼兒中心內的防控措施，由今日(19日）起，所有出現流感樣疾病爆發的幼稚園及幼兒中心全校停課7天，以截斷校內傳播流感的機會。上述措施適用於所有在農曆新年假期前出現爆發的幼稚園及幼兒中心。

衞生防護中心錄得的院舍／學校爆發流感樣疾病個案宗數由截至1月5日一星期的6宗（涉及28人），大幅上升至截至1月12日一星期的121宗（涉及968人）。本星期首5天（截至1月17日）則錄得148宗（涉及989人）。大部分爆發個案在幼稚園／幼兒中心（70%）發生，其次為小學（16%）及安老院舍（4%）。