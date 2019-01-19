【流感高峰】前線醫生聯盟蕭旭亮：病人睡廁盤底　荒唐但習以為常

醫院管理局大會昨日（18日）通過調高特別酬金計劃（SHS）的津貼金額10%，將於本月28日至4月30日期間生效。香港護士協會明日（20日）於政府總部外集會遊行，表達對現時工作量的不滿。前線醫生聯盟副主席蕭旭亮今日（19日）於一電台節目中慨歎，醫管局公布醫生離職率創新高同時，香港醫療效率卻諷刺地成為世界第一，總是令人覺得眼前一切都充滿着黑色幽默。

前線醫生聯盟副主席蕭旭亮今日（19日）於一電台節目中慨歎，醫院病床佔用率高企，門診超時，同事一般已成習慣。（資料圖片）

作為前線醫生，蕭旭亮說，醫院病床佔用率高企，門診超時，同事一般已成習慣，院內不少病人不夠床位，甚至「要睡在廁盤底，於急症室要入院的病人，需要入院都入不到， 就連深切治療部要將病人轉出普通病房，全因為普通病房太滿，轉都轉不到。」，形容「我們對這些荒唐的現實居然感到習以為常」，又說新入職或工作多年的醫護人員眼見現實，心理質素上不禁難以維持。

他又透露，有婦產科工作的前線同事，眼見較年長的上司跟自己一同於手術室內工作至天光，不能入睡，又不忍心要瀕死的產婦與她肚內的小孩有事，根本不能發出半點怨言。蕭又指，回想去年數宗觸動大眾神經的醫療失誤，社會上種種壓力下，猜想新一代醫生卻被上一輩醫生指責是「『裙腳仔』，一代不如一代，而覺得心灰意冷？」

蕭旭亮形容，流感高峯期開始，醫護人員的表現又再次進入傳媒的焦點。（資料圖片）

他又說，期望外界以及政府當局對醫療投入更多的資源，包括短期投入一筆過撥款應對短期壓力，長遠增建公私營醫院和醫護及增加其他專職醫療學額。除傳統做法之外，可會引領新的改革，例如人工智能輔助、開發更加人性化，更高效的病人病歷紀錄和臨床管理系統，令醫生可以花更多時間診治病人，而花少一點時間對著電腦。真正做到「志不求易、事不避難」協調各界力量，去解決當今醫療困局。令新一代醫生，保持初心，令香港醫療成為名實相副的世界第一。