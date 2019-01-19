九龍華仁學生會會長及外務副會長突辭任　無提原因

繼皇仁書院學生會上月傳出會長請辭消息後，九龍華仁書院學生會亦有人事變動。九龍華仁書院學生評議會在Facebook網站貼出通告，指學生會會長丁頁及外務副會長李兆梓已一同請辭。

（「Wah Yan College, Kowloon Students' Council」facebook專頁圖片）

皇仁書院事件有餘波 學生會提修憲可罷免評議會

皇仁書院學生會前會長唐書堯，被指任內鮮有參與職務，引起不滿，最終以請辭避過校內的罷免動議。該校本屆學生會在本月17日（星期四）於Facebook專頁宣布，為回應同學對評議會行使罷免程序及現時學生會憲章的意見，學生會將舉辦論壇及諮詢會，就修憲諮詢全體同學。

據了解，皇仁書院學生評議會早前在處理前會長罷免一事的做法備受質疑，引起同學不滿；因應評議會主席同意罷免程序有問題，學生會宣布修憲，表明將評議會納入罷免條例，並改善表決程序。

繼皇仁書院學生會後，另一名校─九龍華仁書院學生會亦出現人事變動。九龍華仁書院學生評議會今日（19日）在Facebook專頁公布，學生會會長丁頁及外務副會長李兆梓向評議會及行政會議請辭，並即時生效，未有提及原因。按該校學生會憲章，學生會會長一職出現空缺時，將由內務副會長署任會長一職，直至評議會委任繼任人選。