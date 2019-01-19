求真風格感染學生　攝影大師：唔好濫用執相功能

不論男女老幼，現時只要有一部智能電話或一部相機就能成為攝影師。就如攝影經驗將近50年的何錦雄說：「攝影無疆界」，無論甚麼題材、器材，都可以影靚相。不過，何錦雄就分享「靚相」需要險中求，「我所講嘅險唔係要搵命搏，而係烏燈黑火嘅時候開始去影，先可以影到靚相。」

專業攝影會永遠榮譽會長何錦雄表示，自己喜歡在日出前就上山攝影，這樣才可以影出靚相。他認為，有足夠光線拍照不夠挑戰性。何錦雄六年前開始將嶺南畫派常用的一種畫技－－「撞粉」融入攝影中，並教授學生此攝影技巧。「撞粉」是利用不同光線滲入相片中。不過，他強調，攝影是藝術的一種，他希望其攝影會的成員都可追尋最自然的攝影，不多加修飾，呈現最真實的影像「執相係無問題，不過唔可以濫用」。

攝影會會員Crystal希望自己的攝影技術可以繼續改進。（陳諾希攝）

Crystal的「撞粉」作品照。（陳諾希攝）

Crystal為攝影會其中一員，亦為何錦雄的其中一名學生。她除了有運用「撞粉」的技巧外，她都有利用抓拍攝影，即捕捉剎那即逝的影像。「有次去個盂蘭勝會個到影相，影咗好耐都影唔啱。到走嗰陣就見到有個外國小朋友同隻狗玩，一影就知自己會好鐘意。」Crystal最初接觸攝影，是因看到很多美麗的旅遊相，希望自己去旅行時一樣可以拍到如此的風景，「不過學咗影相之後，就因為攝影而去旅行」。她希望她的攝影技術可以繼續改進。

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專業攝影會於2015年5月18日正式成立，去年其Facebook 群組的成員超過7000人。專業攝影會一連四日會於尖沙咀文化中心舉行第四屆專業攝影會作品展，其中會展示多張會員的相片。