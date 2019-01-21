【ICAC45周年】巴士站4D廣告飄出咖啡香　音樂情人聲演廉潔訊息

廉政公署成立45周年，每當提起這個反貪部門，不少人都會立即聯想起「飲咖啡」。為宣揚廉潔訊息，廉署近日在港島區較多人流的巴士站，播出會飄起咖啡香味的4D廉署廣告，更會由「音樂情人」鄭子誠帶出箇中廉潔信息。

廉署首次以咖啡為主題，配合口號「世界在變、反貪不變」推出一系列宣傳活動。（廉政公署提供）

上世紀70年代，時任港督麥理浩在立法局會議上，宣佈成立一個獨立於政府架構的公署，致力打擊貪污的組織，廉政公署正式成立。適逢45周年，廉署推出多項宣傳活動，包括在大型商場設特色攤位，以快閃方式「請市民飲咖啡」；同時亦以廉署咖啡為主題拍攝廣告，於電視、電台及各交通車站播出。

廉署亦一改宣傳模式，於北角港運城巴士站和銅鑼灣維多利亞公園巴士站播出「沖咖啡」廣告。而廣告特別之處為廣告播出時，猶如市民觀看4D電影一樣，會散發出陣陣的咖啡氣味，更由「音樂情人」鄭子誠作旁白，介紹「廉記咖啡」，以及當中的廉潔信息。

說到廉署咖啡的由來，其實源於在廉署成立早期，署方當時從英國聘請了一批資深警務人員，基於兩地文化差異，當他們為疑犯或證人錄取口供時，一般都會詢問對方「要唔要咖啡」，漸漸亦令「廉記咖啡」為人熟悉。

廉署安排於銅鑼灣維多利亞公園巴士站和北角港運城巴士站播出具咖啡味的「沖咖啡」廣告。（廉政公署提供）

另外，廉署亦首次安排今年一月和二月期間，在兩個大型商場，包括尖沙嘴海港城和銅鑼灣時代廣場舉辦「傳誠咖啡」分享活動，除了向市民派發遠近馳名的「廉記咖啡」，亦設有不少「打卡位」，讓市民可在特製的咖啡杯擺設上拍照留念；活動期間廉政專員白韞六亦有到場親嚐「廉記咖啡」。