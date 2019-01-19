【ICAC45周年】廉署商場快閃「請飲咖啡」　市民感受：受查很苦

廉政公署成立45周年，除了口號「香港，勝在有ICAC！」深入民心外，「廉署咖啡」作為接受ICAC調查的代名詞，「箇中滋味」亦為人生畏又好奇。廉署今日（19日）在尖沙嘴海港城特設攤位，以快閃方式「請飲咖啡」，並可在特製的咖啡杯擺設上拍照留念，吸引不少小朋友拍照。 有90後市民大讚該活動「夠貼地」，一改以前只是在學校辦講座及派小冊子的做法，相當別開生面。有排隊市民喝了幾口廉署「齋啡」之後，笑稱邊飲邊想像是受查人士，形容是「苦」，「希望人生不會有第二次飲廉署咖啡。」

喝咖啡市民：希望人生不會有第二次飲廉署咖啡

現場攤位模仿香港冰室風格，設有大型廉署咖啡杯擺設供市民「打卡」，並派發紀念品。重中之重便是請市民飲咖啡。廉署咖啡作為接受ICAC調查的代名詞，市民葉先生表示，滋味如一般「齋啡」，笑言邊喝邊想像如果是受查人士，飲住杯咖啡「會諗坐監點算好」。所以他笑言：「希望人生不會有第二次飲廉署咖啡。」他表示，廉署向來形象好，即使近期前特首梁振英案撤案，令廉署在他心目中的形象有扣分，「但相信依然是獨立、有誠信。」

同行的陳小姐指，作為90後接觸的廉署活動，以往都是透過學校的講座及宣傳單張，她大讚今次的咖啡快閃活動方式「貼地、有創意」。6歲半的詩晴在大型咖啡杯上「打卡」，雖然未學到什麼是廉政公署，但亦知道「是拉不誠實的人」，其母親沈太表示，平時會與女兒討論新聞，一直認為廉署是公平及正義。