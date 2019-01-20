地區團體指疑似「劏客團」店舖進駐青衣　致交通擠塞礙居民生活

內地客湧港、水貨客問題近年備受關注，人口政策關注組今日（20日）於豉油街、西洋菜南街交界空地舉行「大陸客逼爆全港」論壇，討論有關問題 不少地區組織代表在論壇上提到，內地客湧現對社區構成影響，尤其在交通更不勝負荷。葵青連結動力召集人張文龍批評，政府未有適當規劃訪港人數，導致青衣區內現承受極大壓力，且最近更有疑似專做「劏客團」生意的商店進駐青衣區內樓宇，吸引不少接載旅行團的車輛前來上落客，令區內出現交通擠塞情況。

人口政策關注組召集人譚凱邦指，自港珠澳大橋開通後，史無前例多的大陸旅客前來香港。（歐嘉樂攝）

葵青連結動力召集人張文龍發言時批評，政府未有適當規劃訪港人數，導致青衣現承受極大壓力。他說，青衣是旅客進入機場、港珠澳大橋的最後一站市區區域。他舉例指，青衣站每日不時大排長龍，「大量旅客集中喺客戶服務中心，搞到真正需要服務，例如購買月票、更新八達通資料嘅人未能使用櫃枱。」他補充，最初設計青衣站只供居民使用，現則要招待「半個香港的旅客」。

他又指，最近有街坊發現疑似專做「劏客團」生意的商店，進駐青衣工廠區內樓宇，「交通開始擠塞，每當旅遊巴士停在附近，便影響到物流的上落貨。」

屯門社區網絡王德源（中）則指出，良景居民常用來往旺角東的巴士58X，近年成為水貨客的「駛腳專線」。（歐嘉樂攝） 屯門社區網絡發言人王德源則指出，良景居民常用來往旺角東的巴士58X，近年被內灺人佔用，成為水貨客的「駁腳專線」。王解釋，不少水貨客會乘坐58X，於紅橋站下車，再轉乘B3X，「這樣其實對各個小社區都會做成影響。」 他認為，巴士公司應嚴格執行行李大小限制，打擊違規人士。

九龍角落主席李軒朗指，近年內地客逼爆土瓜灣，庇利街一帶更是多了不少精品店、朱古力店。

他指，大量旅行團令土瓜灣一帶十分擠塞，「街坊落樓都要用普通話講唔該借借。」他提到，雖然警方有加強執法，處理旅行巴違泊問題，但不少旅行社已將罰款當為成本的一部分。

李又認為，將旅客分流到各區的做法治標不治本，「短期可以解決，過得幾個月問題又會返嚟！」他建議，政府應檢討自由行「一周一行」的次數，並加強監管廉價的「劏客團」。