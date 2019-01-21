朱凱廸：拆皇后碼頭與中環繞道無關　政府重置碼頭需逾兩億屬荒謬

行政長官林鄭月娥於前日（19日）的中環灣仔繞道通車儀式上，重提拆卸皇后碼頭一役，感言要在本港推動基建不容易。 當年曾申請司法覆核欲阻止政府清拆碼頭的立法會議員朱凱廸直指，拆碼頭與興建繞道無直接關係，指「林太係搵嘢嚟講」，碼頭是因新填海工程而拆。他又批評政府提議的重置碼頭方案不顧歷史價值，造價逾兩億元亦是非常荒謬。

2007年，時任發展局局長林鄭月娥到皇后碼頭，與保育人士對話。（資料圖片）

朱凱廸接受港台節目《千禧年代》電話訪問時反駁林鄭的說法，指清拆皇后碼頭與中環繞道無直接關係，而是因為新填海的渠道工程而面臨清拆，他認為林太只是因自己曾參與皇后碼頭一役而「搵嘢嚟講」。

提及政府的重置碼頭方案，計劃將皇后碼頭的組件重置在現時的九號及十號碼頭之間，並重新恢復碼頭功用。朱凱廸直斥方案荒謬，「好似砌Lego咁」。他指，保育歷史建築一般需原址重置，透過與旁邊的建築物建立關係才可講述歷史，而且政府方案將碼頭重置於海邊，涉及海事工程，造價高達兩億元以上。

朱凱廸續指，現時重置的主導權在政府，待政府重提諮詢，相信民間保育團體及建築界屆時會再提建議方案，包括將皇后碼頭置於大會堂外面，並建一個人工湖裝飾，他希望到時能有更好的討論空間。