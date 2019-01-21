六旬翁認非禮智障女　相約探妹變開房　邀約慶生變赤裸打邊爐

六旬翁承認在街上向一名年青智障女子搭訕，之後多次約智障女見面，數年間多次作出非禮行為。老翁今在區域法院認罪非禮罪，案情透露，女事主曾被邀到老翁家為朋友慶祝生日，惟她到步後，見被告與同屋兩女在赤裸打邊爐，被告並與同枱兩女作親熱行為，又乘機以摸胸等方法非禮女事主。

被告林錦華在區域法院承認5項非禮罪。(資料圖片)

控辯雙方仍有案情要爭議

被告林錦華，64歲，承認5項非禮罪，指他於2013年某日至2017年7月5日在賓館、沙田公園及其在沙田美林邨的家中非禮事主X。

被告雖然認罪，但爭議控方指女事主不同意部份性行為；控方亦爭議被告聲稱事主曾自撰信件為他求情。法官把案押後至3月8日就爭議的案情作紐頓聆訊（Newton Hearing）。

藉詞探妹妹變上賓館開房

控方案情指，事主X現年約32歲，但智商僅68分，與一名9歲半孩子相約。女事主在2013年認識被告時26歲，被告主動在街上向她搭訕，被告叫事主稱他為男友，並在沙田公園內吻她及摸她的胸。

被告又與事主交換了電話，並稱帶事主見他的妹妹相約見面，結果卻把事主帶到賓館開房，期間有要求事主口交及用陽具碰她私處等方式非禮禮事。

慶生會變赤裸火煱餐

至2017年，被告聲稱與他同住的一名同屋女住客慶生，並在家打邊爐，惟到步後，事主見被告與同屋兩女赤裸打邊爐，期間被告與該兩女有親熱行為，期間亦有對事主上下其手及咬她胸等。

同年7月5日，被告又約X到他住所，事主到步時，被告已全裸等她，之後被告要事主為他口交，又用手碰她私處。

被警發現手機有事主裸照

被告同月因事遭警方拘捕，警方發現被告手機內有12張事主照片，當中包括事主的裸照及口交照。警誡下被告認事主曾為他口交，被告又稱以為事主是平常人。

控方質疑信件非出自事主手筆

控方指事主曾表示並不同意某些性行為，被告對此有爭議；被告又稱事主事後曾寄了兩封求情信給他，惟控方質疑非事主自發性做的。法官先把案押後至3月8日以召開紐頓聆訊，以處理雙方的爭議點。

案件編號：DCCC225/2018