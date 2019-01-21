【高鐵】往返西九龍至福田站　周五至周日加開9對特別班次

廣深港高鐵香港段於去年9月23日正式通車，運輸及房屋局表示，截至去年底高鐵總乘客量約為527萬人次。鑑於周末乘客量需求較高，局方稱由去年10月26日起直至今年2月底，高鐵在周五至周日加開9對特別班次來往西九龍站及福田，反映乘客已逐漸適應使用高鐵作為跨境交通工具。

運輸及房屋局表示，去年10月26日起直至今年2月底，高鐵在周五至周日加開9對特別班次來往西九龍站及福田。（資料圖片）

運輸及房屋局書面回覆立法會鐵路事宜小組委員會表示，自廣深港高速鐵路香港段通車後運作暢順，乘客量正穩步增長，截至2018年12月31日，高鐵的總乘客量為5,270,281人次，其中離港人次為2,551,364，到港人次為2,718,917，平均每日乘客量為52,703人次，最高乘客量當天（則2018年12月23日）為94,625人次。

局方表示，鑑於周末乘客量需求較高，由2018年10月26日起直至2019年2月底，高鐵在周五至周日加開9對特別班次來往西九龍站及福田，可見乘客已逐漸適應使用高鐵作為跨境交通工具。

此外，局方又指，港鐵公司現時無計劃為高鐵乘客提供港鐵轉乘優惠，但會繼續密切留意高鐵乘客量的變化，積極考慮透過不同渠道提供推廣優惠的可行性,例如現時部份特別車次提供約87折的票價優惠，吸引更多乘客體驗高鐵服務。