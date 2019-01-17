【高鐵西九龍站】啟用四個月衛生問題浮現　天花滲水垃圾桶爆滿

日前有高鐵乘客被懷疑患上中東呼吸症，雖然事後證實虛驚一場，但車站的衛生情況，依然令人關注。高鐵西九龍站啟用至今已四個多月，有區議員批評該站的周邊設施問題，逐漸浮現，例如天花滲水及垃圾桶爆滿等，望港鐵加強管理。

西九龍站出口天花出現滲水，甚至有臭味傳出。（孔昭華提供）

孔昭華向《香港01》形容西九龍站的問題是「逐漸浮現」，他指平台花園的垃圾桶經常爆滿、車站出口天花出現滲水和出口傳出臭味等。「從十月開始，車站多處天花及天橋上蓋出現滲水，上個月近K出口的位置更出現臭味，情況幾個月來都持續。」有長者亦向他表示，平台花園的內長椅有欠實際，因其上蓋不是密封設計，不能具遮風擋雨作用，令人對港鐵的管理感到疑惑。

對於港鐵的垃圾桶經常爆滿，或引來老鼠或蟑螂，港鐵強調職員巡邏時會密切留意，會叫承建商進行清潔。（孔昭華提供）

港鐵回覆《香港01》查詢時指，有關西九龍站附近環境衛生問題，已要求承建商多加留意清潔巴士總站天台花園，平日每隔兩小時便會清潔一次；而有關植物修理方面和連接西九龍站及柯士甸站的K1及K4出口出現天花滲水的情況，港鐵指承建商已陸續更換受損的植物，及在收到議員意見後已經即時跟進，進行清潔及修復。