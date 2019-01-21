【朱經緯案】警察員佐級協會冀晤公務員事務局　訂侮辱公職人員罪

退休警司朱經緯2014年佔領運動時期間，在旺角執勤時用警棍揮擊一名男途人，被裁定襲擊罪成及判囚3個月。他其後向終審法院申請上訴許可，終院於今日（21日）拒頒許可。 警察員佐級協會今日向公務員事務局長羅智光發信，稱對事件感到極度失望及遺憾，更令警隊同事心灰意冷，土氣大受影響。協會要求與對方會面，討論訂立「侮辱公職人員罪」，以保障員工職業安全。

朱經緯申請終極上訴許可，但沒有現身法庭。（資料圖片）

協會指出，無論在執法及士氣上，裁決均對警務人員帶長深遠及不能預期的影響，亦凸顯了警務人員在執行職務時，保障及支援度不足。

協會指出，過去收到會員、退休會員及警務人員的意見，認為警務人員依據法律、上司的命令執法，但最後卻被法律不容，信中更直言：「這不單令其人生沾上了污點，更是令同事們心灰意冷，反映出警隊的士氣大受事件影響。」

警察員佐級協會今日向公務員事務局長羅智光發信。（警察員佐級協會網頁）

促訂立侮辱公職人員罪

協會認為，在近年的政治爭議下，香港社會的氛圍已改變，令警務人員執行職務時造成困難。協會認為，推動立法保障公職人員執行職務時免受傷害及侮辱，公務員事務局「責無旁貸」，他們促請局方作好僱主負責，訂立「侮辱公職人員罪」，以保障員工的職業安全。