消息：業界擬初一至三不屠宰活豬　市民開年或無新鮮豬食

內地多個省市爆發非洲豬瘟，隨着廣東省爆發豬瘟，為數不少供港豬場因位處或鄰近爆發區域，所以暫停供應活豬到港。 即使非洲豬瘟並非人畜共患，有港人接受訪問時坦言近期會避免食豬肉，以免食到「發瘟豬肉」。據《香港01》了解，為挽回市民信心，業界一致決定下月（2月）5至7日，即年初一至初三不會屠宰活豬，上水及荃灣兩個屠房將進行大清潔，意味年初二的開年飯，勢沒有新鮮豬肉供應。

不少港人會在年初二開年飯，烹調新鮮豬手，寓意橫財就手。（資料圖片／吳鍾坤攝）

還有兩星期就到農曆新年，傳統是年初一食齋，初二開年飯就烹調新鮮豬肉及豬手，寓意橫財就手，但今年或沒有新鮮豬肉開年。據了解，本港豬肉業界昨日召開會議，一致支持在年三十晚（2月4日）屠清屠場內所有活豬以配合全面徹底清潔，並於年初一至三（2月5至7日）休息，讓兩個屠房進行大清潔。過往屠場僅於農曆年三十沒有內地活豬拍賣，但今年因應非洲豬瘟造成的影響，才會令業界有一致共識。

漁農界立法會議員何俊賢表示，業界已基本上已落實相關決定，而業界決定該三日不購入豬隻，和政府的行政決定無關，業界只需要和政府協調如何清潔屠房，這是恆常預算，而且時間充足，相信政府可以協調，希望數天內可以公布決定。他又指過往農曆新年期間恢復售賣活豬的供應量僅1,000至2,000隻，對比日常約3000至4000隻為少，相信對市民影響不大。

據悉，因應沒有活豬供應，業界有望於下周一或之前召開記者會，向市民公布相關決定。《香港01》已向食物及衞生局，以及食物環境衞生署查詢，正等候回應。