市建局社區樂團招土瓜灣兒童夾Band　助印裔童學音樂唱粵語歌

市建局於土瓜灣開展多個重建項目，至今仍有部分受重建影響的基層家庭在區內居住。市建局於去年10月成立社區樂團，招募30名對音樂有興趣的基層兒童「夾Band」。有住在重建區的印裔女童指，報讀興趣班太貴，家人無法支付費用，但透過計劃可以與其他朋友奏樂唱歌，讓不懂中文字的自己可唱出粵語歌，一圓音樂夢。

星先雲（Singh Simran，右）與思琪居住在土瓜灣區，兩人均熱愛音樂。（梁鵬威攝）

就讀5年級的印裔兒童星先雲（Singh Simran），住在土瓜灣一幢舊樓近5年，該大廈重建在即。她笑指，自己熱愛唱歌，不時在家高歌，最愛外國樂團「Maroon 5」，但除了音樂堂外，她甚少有機會接觸音樂，「就算出面有得學都好貴。」

星先雲表示樂團小朋友都樂意教導她粵語發音，令她學懂不少生字。（梁鵬威攝） 星先雲不諳中文字，只靠節奏、發音等學習粵語，在其他小朋友的熱心教導下，她最終學完整首歌及不少新字詞。星先雲一家近月已獲派公屋「上樓」，對於即將要搬離當區，她坦言對土瓜灣感不捨，希望日後仍然可回來參加樂團。

家長：音樂改善與女兒關係

今年11歲的思琪與媽媽二人住在俗稱「十三街」的土瓜灣舊區，蒙女士表示劏房只有約100呎，女兒在狹小的環境下成長，知道家中經濟狀況不佳，從未要求去興趣班。但偶爾走過樂器鋪時，女兒都會駐足注視，又會參加學校跳舞班，心裡明瞭女兒熱愛音樂，「但我一個人無辦法畀佢出去學。」

思琪媽媽（右）表示，女兒非常懂事，知道家中經濟環境有困難，從來不會要求與其他小朋友一樣，可以上補習和興趣班。（梁鵬威攝） 經學校老師推薦下，思琪參加市建局舉辦的社區樂團，跟隨導師學習木結他，她憶述剛開始學習彈奏結他時，十隻手指都異常疼痛，但對於可以夢想成真，仍感到高興，「好好玩，希望可以繼續學。」蒙太認為性格內向的女兒參加樂團後，認識不少朋友，願意敞開心扉，將情緒訴諸音樂，「如果唔開心，會彈結他抒發情緒。」

市建局去年10月招募土瓜灣區內的兒童組成社區樂團，參與的小朋友可獲贈木結他或Ukulele，讓他們有機會學習樂器。（梁鵬威攝）

小朋友對音樂熱情 抵疼痛練習

市建局於去年10月至12月開展「市建童樂·社區樂團」計劃，招攬30名來自土瓜灣區、無音樂底子的基層兒童，年齡介乎8至16歲，當中有2名現正住在重建項目內，其餘則於同區居住或上學。透過十堂的免費訓練，會向他們贈送樂器，小朋友可學習木結他、Ukulele和唱歌，並到社區公開表演。

經過十堂免費音樂班後，小朋友會到不同地區公開表演。（梁鵬威攝）