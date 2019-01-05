籲捉緊機遇盡量找造地機會　市建局韋志成：不會說樓價不合理

土地供應專責小組早前向政府提交最終報告，建議優先推行8個土地選項，當中包括在維港以外近岸及東大嶼填海。 市區重建局行政總監韋志成今（5日）表示，完全支持在維港以外近岸填海，甚至延伸至青衣西岸；他又稱不會說現時的樓價不合理，指如果經濟發展良好，市民亦不會認為現時的樓價貴。希望香港能捉緊機遇，盡量尋找造地機會，推動經濟發展。

韋志成稱，不會說現時的樓價不合理。（資料圖片/張浩維攝）

韋志成出席電台節目時提及，昔日擔任發展局常任秘書長時，曾提出在中部水域填海1,000公頃，但當時仍未有一帶一路及粵港澳大灣區等發展，形容現時是「百年一遇的機遇」，完全支持在維港以外近岸填海。他亦認為應該擴大填海範圍至超過1,000公頃，甚至延伸至青衣西岸。他建議政府要重新檢討本港西面的土地用途，盡量尋找造地機會，在收綜合、平衡市民意見及科學研究數據後再決定如何實行。

「香港都曾經樓價好貴，但市民搵到錢，咪覺得唔貴」

被問到樓價是過高時，韋志成稱不會說現時的樓價不合理，稱「貴定唔貴，其實要睇地方整體經濟；」又指出「香港都曾經樓價好貴，但市民搵到錢，咪覺得唔貴。」他形容，如果經濟發展良好，市民亦不會認為現時的樓價貴；續稱要推動經濟發展，最重要是要有地，冀未來香港可以捉緊機遇。

港人首置盤項目「煥然懿居」早前接受申請，韋志成披露，市建局原本計劃要求買家須定期向「強制性維修基金」供款，用作樓宇日後維修之用；但為免影響市民對首置上車盤的觀感和反應，市建局最後並無實行計劃。但他表示，有業主認為成立「強制性維修基金」是好事，預言會先在市建局的項目上實行有關的措施，並會劃線在新的樓宇上實行，市建局日後會研究可以在甚麼項目試行有關安排。