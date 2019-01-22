消防員七歲仔患罕見癌症　父母急籌400萬赴美醫治：希望在人間

七歲男童李羿廷（Aidan）確診患上罕見癌症「擴散性骨肉瘤」，癌細胞已擴至身上多處。其母於Facebook貼文，指全港只得數款相關的化療藥物，但因成效不大，只能選擇舒緩治療。 但身為消防員的李爸爸和以及Aidan媽媽Peggie都不願放棄，堅持要找方法幫助兒子治病，最終他們決定赴美求醫，但9個月的醫療費用高達300至400萬港元，僅有積蓄只能支付3個月的醫療開支，故希望籌集醫療費。李太直言：「雖然有太多不能用言語形容到的壓力和經濟上的壓力，但我們仍然相信希望在人間。」

AidaN確診患上罕見癌症「擴散性骨肉瘤」，癌細胞已擴至身上多處，父母於Facebook籌集醫藥費。（Facebook圖片）

三款藥物成效不大​ 母：港已無藥可醫治

李羿廷（Aidan）的母親於Facebook貼文，稱Aidan是一名品學兼優、乖巧獨立及性格樂天的學生。去年8月Aidan因左膝關節疼痛，於是送他往醫院檢驗，豈料是噩耗，「檢驗後赫然發現兒子被診斷患上癌症－－擴散性骨肉瘤」。李太表示，該腫瘤在港十分罕見，惡性程度甚高，Aidan初期被診斷時，驗出的骨骼鹼性磷酸酶（ALP）高達3,000, 比其他患者高出7至8倍。

沙田威爾斯9月起為Aidan進行化療，他痛楚驟降。可是到了11 月初，「當醫生們以為癌症已被控制並再度為他檢驗時，結果卻不如預期，癌細胞已擴至身上多處，亦正因如此，亦不能為他進行切除手術。」

李太指出，當時醫生向他們表明，全港供治療骨肉瘤的化療藥物只得3至4款藥物，而Aidan早前已用其中3款的上線藥物，最後一款藥物的成效不大。她引述醫生表示，香港已沒有藥可以醫治，因此會改為舒緩治療。但她不願放棄，「明明可以醫，但因為醫管局沒有藥就不能醫，我們真的不理解。」

明明可以醫，但因為醫管局沒有藥就不能醫，我們真的不理解。 Aidan母親李太

李羿廷患病前常給父母純真的笑容，父母形容他「乖巧獨立，性格樂天」。（Facebook圖片)

捐款可存入：恒生銀行 788-015840-888（Chan Mei Yee）

李羿廷與父母一家四口。（Facebook圖片）

在此懇求得到大家的幫助，讓我們籌到足夠的款項作醫療費用，有你們的支持我們與Aidan闖過這一關，請挽救這孩子的生命，萬分感謝！ Aidan母親李太

醫療費是「天文數字」

李太明言，夫妻二人從不放棄Aidan，「哪怕只得一絲希望亦會堅持到底。」後來，他們從教友得知，專治療癌症的美國醫院「MD ANDERSON CANCER CENTER」，也曾治好患上罕見癌症的兒童，「我們頓時燃起了新的希望，令我們從絕望中見到的𥌓光」。他們隨即將醫療報告送交美國的幾間醫院，幾經波折終於MD ANDERSON CANCER CENTER願意接收Aidan， 去年尾她帶同Aidan及僅有積蓄，赴美進行初診及檢查，丈夫因工作及需要照顧只有10歲的長女而未能同行。

去年12月尾她帶着Aidan抵步 ，進行初診及檢查。在過程中Aidan的病情日趨嚴重，其餘部位亦開始病發，醫生診斷後認為應先立即為他進行化療，並於必要時須為他進行放射治療，預計為期一年，包括考慮為他進行免疫治療和為新藥進行臨床實驗。

李太（後左）希望熱心人可捐款救救Aidan。（Facebook圖片）

「然而醫療費卻遠超出我們的預算。帶來的款項僅供首三個月的化療費用。餘下九個月的醫療費用高達300至400 萬港元，對於我們一般家庭簡直係天文數字。」李太指首六個月的化療是非常關鍵，所以不得不公開呼籲熱心人幫手，「在此懇求得到大家的幫助，讓我們籌到足夠的款項作醫療費用，有你們的支持我們與Aidan闖過這一關，請挽救這孩子的生命，萬分感謝！」