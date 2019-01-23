【迎豬年】新版500元今起流通　銀行可換新鈔　旺角滙豐現人龍

農曆新年將至，滙豐、渣打、中銀三間發鈔銀行今日（23日）開始提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換封利市。早上未夠8時已有市民到旺角滙豐總行外排隊，銀行亦提供有100張20元、20張50元，合共3000元的「兌換套裝」供市民選擇。 新版500元鈔亦於今日推出，有市民批因新鈔設計而要求銀行提供舊500元鈔票。

1月23日，三間發鈔行首發行新版500元，適逢農曆新年將至，旺角滙豐銀行現人龍，排隊兌換新鈔封利市。（吳鍾坤攝）

旺角分行職員較平日提早至7時半上班，並較其他分行提前半小時至8時開始營業。有市民早於上午6時半開始在銀行外排隊，前來排隊的絡繹不絕，逾百人等候，人龍由彌敦道轉入亞皆老街。

由於天冷關係，職員安排市民進入銀行地下開始排隊。銀行內共分三條隊伍，分別為「兌換套裝」專線、長者專線及普通線，分流前來銀行的客人。

新版500元首面世 新版1000元現「迎新鈔」

市民除了可以兌換新鈔外，新版500元鈔票亦於今日現真身。至於去年12月底已經面世的1,000元鈔票，由於已經在市面流通一段時間，故部分會在「迎新鈔」內出現。

市民對設計反應兩極 有人指「好醜」拒換

對於新版鈔票，不少市民坦言無留意。有前來換新鈔的婆婆狠批新版鈔票「好醜」，故換領舊版的500元新鈔。

何女士一口氣兌換了兩萬元新鈔，包括新版的1,000元及500元鈔票。被問到是特意換新版鈔票時？她笑稱：「無留意有新設計」，細看鈔票後評新舊版鈔票是各有特色，「都會留啲嚟留念。」

滙豐有新版1000元和500元鈔票，以及其他面值的迎新鈔，供市民兌換。（吳鍾坤攝）

經濟不景氣 利市無加碼

霍先生花了約半小時等候，共用一萬元兌換新鈔，其中10張是新版500元。他大讚：「隻獅子都幾靚仔！」500元用來封利市？他婉拒地指，應該先留來自己欣賞，強調經濟不景氣毋阻派利市，但銀碼則無通脹約20元一封，「都係熟嗰啲派多啲啦！」

談及「迎新鈔」時，霍先生直指不考慮，指新年要取好意頭，故堅持兌換新鈔封利市。