【流感高峰】公共醫生周六辦申訴大會　醫生麥肇敬：公院人心惶惶

香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟將於本周六（26日）舉辦「不在沉默中谷爆」申訴大會，並直接與食物及衛生局局長陳肇始、以及醫管局行政總裁梁栢賢對話。 公共醫療醫生協會會長麥肇敬，今日（23日）接受商台節目訪問時形容公營醫院現時人心惶惶，醫生除面對沉重工作壓力外，亦擔心忙中有錯而被醫委會「釘牌」。他稱將於周六的大會上，整合醫生的意見後向當局提出，並希望當局能提供措施挽留員工。 而前線醫生聯盟則認為，員工不可能無止境地捱義氣，應為超時工作合理報酬補償。

冬季流感高峰期令前線醫生工作壓力大增。（資料圖片）

前線醫生擔心忙中有錯致釘牌

公共醫療醫生協會會長麥肇敬稱，適逢冬季流感高峰期，令不少前線醫生工作壓力大增，並以兒科及內科的情況最為嚴峻，「門診開到夜晚7、8點，」而現時均依靠醫生自願性超時工作。面對繁多的工作量，他稱公共醫生均擔心忙中有錯，而出錯後會被提交至醫委會，或會被釘牌；他形容不少員工反映工作環境「不安全」，形容現時公營醫院人心惶惶。

麥肇敬形容前線醫生人心惶惶。（資料圖片）

麥肇敬指，公營醫院的專科醫生流失率高逾10%，當中以中層員工為主，而不少人轉投私營機構，因其可按照工作量選擇性接收病人。他稱，將於周六的申訴大會上，整合醫生的意見並向當局提出，希望局方可提供措施挽留員工，減低流失率。

前線醫生：不能夠無止境地捱義氣

前線醫生聯盟主席黃嘉恩則建議，應為超時工作的員工提供合理報酬補償，認為不能夠「無止境地捱義氣」，而醫生薪酬可參考臨床工作量及其專業資格。另外，當局需為公營醫療服務定上限，增強社區醫療服務，包括設立社區流感診所、讓私營醫生參加全港流感治療及預防計劃等，減輕公營醫院的壓力；同時，政府有責任教育市民，而醫管局有責任減少濫用公營醫療服務。

公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟，以及醫學界立法會議員陳沛然，將於周六舉辦「不在沉默中谷爆」申訴大會。海報中更以「流感年年爆，病房日日爆，高層HEA爆、醫護谷爆」為題，呼籲各醫生出席。屆時活動將會於伊利沙伯M座地下演講廳舉行，並邀請了陳肇始和梁栢賢到場，聆聽前線醫生申訴。