【流感高峰】公共醫生周六辦申訴大會　與陳肇始梁栢賢直接對話

繼香港護士協會本周日舉辦集會，以表達對工作量的不滿。香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟將於本周六（26日）舉辦「不在沉默中谷爆」申訴大會，期間將直接與食物及衛生局局長陳肇始、以及醫管局行政總裁梁栢賢對話。

醫生團體發起在本周六與肇始梁和栢賢直接對話。（前線醫生聯盟Facebook圖片）

公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟，以及醫學界立法會議員陳沛然，將於周六舉辦「不在沉默中谷爆」申訴大會。海報中更以「流感年年爆，病房日日爆，高層HEA爆、醫護谷爆」為題，呼籲各醫生出席。

屆時活動將會於伊利沙伯M座地下演講廳舉行，並邀請了陳肇始和梁栢賢到場，聆聽前線醫生申訴。

醫生協會：工作環境已對病人和醫生不安全

公共醫療醫生協會會長麥肇敬表示，舉行集會的目的，是向食衞局指明目前醫院工作環境已「對病人和醫生不安全」。他指再繼續下去，恐發生醫療事故，「如果因此而被召去醫委會（接受聆訊），很不值得。」

麥希望當局推出方案，改善工作環境，以改變愈來愈多公營醫院醫生轉投私人市場，尤其是挽留中層人員。

香港護士協會在本周日舉辦集會，公開現時病房逼爆下工作壓力。（資料圖片）

早於本周日（20日），香港護士協會亦舉辦「做爆、不如鬧爆」集會，期間號召近200名醫護及市民出席。護協點出14大問題，促請政府增加資源，改善人手不足、行政管理等問題。