中六畢業生人口下降　八大資助學額短缺收窄　2022年缺2,200個

中六畢業生人口持續下跌，立法會秘書處新一份《數據透視》列出2013年至2022年教資會八大資助大學首年學士課程學額需求情況。文件指，第一年資助學士學位課程學額，多年來一直維持15,000個，未能滿足中學畢業生的需求，然而情況已漸見緩和，預計在2022年短缺學額收窄至2,200個，主因是香港的出生率低，令中學生人數持續下降。

立法會文件指，預計在2022年八大資助大學短缺學額收窄至2,200個，主因是香港的出生率低，令中學生人數持續下降。（資料圖片）

中六畢業生人數持續下降，早前政府已公布數據，符合升讀資助大學的人數，將由2019年19,200人進一步下降至17200人。

教資會八大資助大學首年學士課程學額一直維持15,000個，新一份《數據透視》統計2013年至2022年短缺學額，指出短缺學額會由2013年12,080個的高位，到2018年緩和至6,321個，並預計在2022年進一步收窄至2,200個。

文件亦統計2013年至2022年間，公帑資助副學位課程學額的潛在需求和短缺數目，在過去六年相關學額維持不變，預料學額超額需求由2019年3400個，減至1800個。