公開大學增撥一億元推五年計劃　增聘教職員、資助學生海外交流

香港公開大學今日（22日）舉行傳媒茶聚，校長黃玉山指，公大未來五年將投放逾1億元用以增強學生支援和發展，當中約一半款項將用作聘請教職員，提升教學質素，其餘將用作支援學生到境外交流、購入設備等。

香港公開大學今日舉行傳媒茶聚。左起為副校長（行政及發展）唐創時、校長黃玉山、副校長(學術）關清平及 協理副校長(學術支援及對外交流) 葉耀強教授。（鄧穎琳攝）

公大校長黃玉山指，因應未來兩至三年適齡升大學人數將會下跌，公大已提早做好準備，包括提升教學質素、招收非本地生，而近一至兩年該校收生人數及成績均有所提高，該校亦會因應社會人力需要培訓人才，相信對公大不會帶來大影響，料全日制學士學生人數最多會由現時9000多人降至約8000人。

他透露，校方在正常開支外，未來五年將撥出額外逾一億元推行教學質素提升計劃，當中約一半款項（即約5000萬元）會用作招聘教職員，其餘交由每學系可申請80至100萬元撥款供學生參加其他活動、到境外交流，又或用作購入設備等。

公大副校長（學術）關清平解釋，款項是供大學未來5年使用，主要用作增強學生支援和發展，鼓勵他們走出校園，培養國際視野。目標是在2018/19學年，讓境外交流學生人次達2000次，並將交流城市由上學年的80個增至約100個。

而該校商業管理學院由本學年（2018/19學年）開始，推出全球性交流計劃「Global Immersion Programme」，所有學生必修課程中包括到德國、澳洲、瑞士、新加坡及馬來西亞等海外大學修讀短期課程及交流，而學生在四年間均須參加語言及文化工作坊（可自選日文、韓文、法文或西班牙文），並接受領袖才能及軟技巧訓練，提升溝通技巧及能力。

踏入公開大學成立30周年，黃玉山表示，公大將會全力發展創新教學方法、推動研究及以學生為本的教育。包括讓全校學生使用該校開發的「iBookcase」應用程式，學生除了可看到上課及考試時間表外，更設互動學習元素；而校方會與出版商合作，選取並合併大學課程最合適的部分，免費供學生使用。