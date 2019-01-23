海關扣查戰略品　過去5年212宗檢控　未發現中興通訊違反伊朗制裁

中興通訊於2016年遭美國商務部實施出口限制時，據報有內部機密文件披露，早於2008年，中興因違反香港根據美國法規制訂的出口管制法規，而四次被香港海關扣查、沒收貨物及罰款。商務及經濟發展局回覆立法會議員朱凱廸表示，由2014年至2018年，在戰略物品的檢控案件當中，並沒有發現涉及從香港出口或轉口電訊產品往伊朗的違法個案。另外據當局統計，過去5年共有212宗檢控個案，罰款額共達730萬元，充公貨值共達1,453萬元。

2016年11月，多輛裝甲車驚現葵涌碼頭，原來疑是隸屬新加坡陸軍的AV-81裝甲車。（資料圖片 / 讀者提供）

當局答覆指，由2014年至2018年，平均每年有逾200宗有關戰略物品的調查案件，在戰略物品的檢控案件當中，並沒有發現涉及從香港出口或轉口電訊產品往伊朗的違法個案。據當局統計，由2014年至2018年，去年有285宗，較2017年增加約23%。過去5年共有212宗檢控個案，罰款額達730萬元，充公貨值共達1,453萬元。

當局並無公開戰略品的詳情，2016年11月，海關曾在葵涌貨櫃碼頭例行搜船時，發現在一艘從台灣來港的貨船上發現12個以新加坡為目的地的貨櫃載有懷疑受管制物品，疑是隸屬新加坡陸軍的AV-81裝甲車，早前於台灣訓練後返國。

過去五年300宗違反制裁 零檢控

另外，執行外交部就實施聯合國安全理事會決定的制裁，商務及經濟發展局署理局長陳百里今日（23日）在立法會上表示，香港海關、警務處是相關執法部門，過去5年，警方、海關分別有201宗、99宗違反制裁的個案，不少有懷疑的公司被剔除註冊，及相關船隻會被禁止來港，過去5年無相關檢控個案。

朱凱廸質疑，調查毒品案但求人贓並獲，惟對待制裁個案的做法猶如「放生」。陳百里強調，有關做法是令不法分子知難而退，強調執法部門的調查是不偏不倚。

中興通訊於2016年遭美國商務部實施出口限制時，據報有內部機密文件披露，早於2008年，中興因違反香港根據美國法規制訂的出口管制法規，而四次被香港海關扣查、沒收貨物及罰款。（視覺中國）

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被捕事件，疑涉違反美國對伊朗的貿易制裁。據報，中興通訊早於2016年遭美國商務部實施出口限制時，有內部機密文件披露，中興如何利用空殼公司中轉等規避，一家代號F7的中國公司也有類似做法，外界猜測是華為，因內地科技界一直有以F7指代華為；惟於2008年，中興因違反香港根據美國法規制訂的出口管制法規，而4次被香港海關扣查、沒收貨物及罰款。