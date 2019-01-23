2013年逾4萬名殘疾人士持專上學歷　惟僅得三成為就業人士

殘疾人士不時遇到求職困難。據政府統計處於2013年的調查資料顯示，估計當年15歲或以上的殘疾人士，僅有13.6%為就業人士，失業率則為6%。另外，同年共有43,900名殘疾人士持有專上學歷，惟當中僅得34.7%為就業人士。

勞工處錄得涉及殘疾人士的就業個案按年下降。（資料圖片）

持有專上學歷的殘疾人士人數按比例減少2%

據政府統計處於2013年的調查資料顯示，估計當年15歲或以上的殘疾人士中，就業人士佔13.6%，而15歲及以上殘疾人士的失業率在2013年則為6.0%。此外，在2013年 15歲及以上殘疾人士中，持有專上學歷的人數為43,900人，當中就業人士佔34.7%，較2006/07年的相應數字22,400人，按比例減少2%。

求職的殘疾人士增加 惟就業個案則按年下降

勞工處為僱主及適合公開就業的殘疾求職人士提供招聘及就業服務。在2014年至2018年殘疾人士在勞工處登記求職數目上升，由2,650名上升至2,766名；惟勞工處錄得涉及殘疾人士的就業個案則按年下降，分別為2,464 宗、2,401宗、2,250宗、2,203宗及2,219宗。

僅約三成殘疾僱員獲僱用逾十個月

然而，勞工處推行的「就業展才能計劃」，透過向僱主發放津貼鼓勵僱主聘用殘疾求職人士，並為他們提供培訓及支援，惟於2017年在該計劃下錄得的 802 宗殘疾人士就業個案中，僅約三成個案（263宗）的殘疾僱員的僱用期超過10個月。