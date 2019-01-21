衛生署女助理稱請病假被嘲「玻璃人」　告上司殘疾歧視案開審

患有躁鬱症的衛生署健康女助理，指因其病患而需要請病假或提早下班求診。惟她指稱遭女上司多番嘲諷，包括稱呼她為「VIP」、「思覺失調」和「玻璃人」等，遂透過平機會控告上司違反《殘疾歧視條例》及索償，案件今（21日）在區院開案，助理庭上哽咽形容，上司對她的騷擾無日無之。惟女上司一方質疑，助理因不滿工作地點的安排，才誣告女上司。

申請人李麗艷告上司梁少芬的案件在區域法院審理。（資料圖片）

聲稱曾向上司透露有抑鬱症

申索人李麗艷，她在庭上透露除精神問題外，她亦有地中海貧血和泌尿科有問題。答辯人為衛生署的健康監察督導梁少芬。

李在其入稟狀中透露，1994年確診患有抑鬱症。而她於2006年起，任職衛生署健康助理。她起初在羅湖口岸工作，梁不久後成為其上司。李曾向梁透露患有抑鬱症，需定期求診及服藥。

因工傷令頸部脊椎受壓

李先後在不同口岸工作，期間因工作受傷而頸部脊椎壓迫，另她於2012年患上躁鬱症。她因此有需要請病假或提早下班做物理治療，或向骨科和精神科求診。

惟於2014年8月至2015年8月間，梁因她的殘疾，而多番稱呼她為「VIP」。入稟狀中指，梁是暗指李藉健康問題而逃避工作。此外，梁曾說李「又思覺失調」，威脅會掌摑她。而梁的騷擾行為引起其他同事仿效，以李的精神病患者身分作為笑柄。李庭上作供時補充，梁除以「VIP」稱呼她，又曾以「玻璃人」、「攞白卡」稱呼李。她更在庭上哽咽，覺梁對她的騷騷無日無之。

辯方指李想調職港澳碼頭不果

惟梁的代表大律師指，梁不知道李有精神問題，也從未稱呼對方為「VIP」或「思覺失調」等，而「VIP」為他們對進入控制室的外來人士的叫法。

梁的律師指，李於2015年被安排調至落馬洲支線工作，惟她想去港澳碼頭工作，因此誣告梁。

李強調請病假無薪酬

李坦認想調至港澳碼頭，曾就此事四度去信署方，但否認誣告梁。她又透露在落馬洲口岸申請儲物櫃，但只獲紙皮箱。李續指，她駐落馬洲時繼續請病假，惟她強調她是合約制員工，放病假不獲發薪。

案件編號：DCEO2/2017