警方於屯門、青山公路檢8枚「鐵蒺藜」　列作刑事毀壞　無人被捕

今個月初，深井、荃灣一帶路面接二連三出現大量俗稱「鐵蒺藜」的鐵釘，多架車輛駛經時無辜中招爆胎。保安局表示，近日在屯門公路及青山公路上發現懷疑「鐵蒺藜」，警方至今接獲5宗報案，並在涉案路段檢8枚「鐵蒺藜」。案件列作「刑事毀壞」，由荃灣警區重案組跟進調查，暫時未有人被捕。

深井、荃灣一帶路面本月初接二連三出現大量尖銳的四爪釘，不少車主在網上大呼「中招」。(網上圖片)

民主黨立法會議員尹兆堅關注近日有駕駛者在荃灣和深井一帶的道路路面，發現多枚俗稱「鐵蒺藜」或「雞爪釘」的鐵釘，並有多架車輛在輾過該等鐵釘後爆胎，故就事件向保安局局長李家超提出質詢。

李家超書面回覆指，警方已派員加強巡查有關路段，以保障道路使用者的安全，也暫未再有發現相類似鐵釘，但強調在道路上放置尖銳物品，有可能對行經車輛造成損毀，甚至危害車輛行駛安全而造成人命傷亡。有關行為可能觸犯《刑事罪行條例》(第200章)中的「刑事毀壞」罪，也可能觸犯《侵害人身罪條例》(第212章)的「襲擊致造成身體傷害」、「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」的罪行；如導致有人因事故死亡，更可能觸犯謀殺或有關罪行。

他又指，管有及/或使用「鐵蒺藜」作非法用途，可觸犯多項現有條例，現行法例足以管制及懲處有關行為，無需針對「鐵蒺藜」再制訂法例。