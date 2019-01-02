【小心睇路】深井路面現大量「鐵蒺藜」 　跑友都中招！

深井、荃灣一帶路面近日接二連三出現大量四爪釘(鐵蒺藜)，自日前(上月30日)開始，已有網民先後將發現鐵蒺藜的照片上載，由於十分尖銳，車輛駛過時輪胎隨時被刺中，不少車主都在網上大呼「中招」。除了車輛「受傷」，更有跑步人士發帖，指跑經該處時誤踏尖釘，幸只是刺在鞋底「冇入到肉」，但事件嚴重引起關注。區議員則表示，事件已交由警方跟進，希望能盡快查出源頭及清理路面。

深井、荃灣一帶路面近日接二連三出現大量尖銳的四爪釘。(網上圖片)

一粒粒鐵蒺藜散落路面，並不是忍者大戰、暗器亂投的場面。有當事人向《香港01》記者透露，在除夕當晚駕車從屯門公路九龍方向駛入深井，當駛至迴旋處時，發現輪胎有不尋常聲音，惟當時環境太黑未有察覺。至翌日再用電筒查看車胎，發現鐵蒺藜鈎了在右前輪上，而車胎已經漏氣。今天她到荃灣幫車輛補胎，期間維修工人向她表示，數天以來已接了5單同類事件的生意。

除了車輛「受傷」，更有跑步人士經過該處時誤踏尖釘，幸只是刺在鞋底「冇入到肉」。(網上圖片)

鐵釘在「日光日白」都難以看到，如在晚上就更難察覺。(荃灣區區議員鄭捷彬提供)

有市民擔心，路面上有鐵蒺藜除令車主蒙受損失，嚴重的話更可招致交通意外。對於路釘的源頭，眾人有不少猜疑，有人質疑此舉是為了報復「飛車黨」對居民造成噪音滋擾的行動；亦有人認為路釘由拖車公司放置，以增加生意。不過，除了影響車輛，鐵蒺藜更有可能傷及行人。一名跑友在網上發帖，指昨日下午跑經青龍頭碼頭向深井方向時，腳上踏中了一粒四爪釘（鐵蒺藜），幸剛好刺中鞋底較厚的位置，才不致受傷。據他表示，鐵釘在「日光日白」都難以看到，如在晚上就更難察覺。而該處一帶一直受不少跑友、放狗人士歡迎，平日行過一不小心隨時中招。

鄭捷彬今日有到場視察，期間他拾到3粒鐵蒺藜，促警方盡快跟進事件。(荃灣區區議員鄭捷彬提供)

荃灣區區議員鄭捷彬今日亦到了現場視察，他沿着青山公路嘉頓附近走了只約1公里，已拾到3粒鐵蒺藜。他表示，有關事件在區內首次發生，自上月30日開始接獲投訴，至今短短4天已有近10宗個案。鄭認為，有關鐵蒺藜不會無故出現在公路上，明顯是有人故意放置，不過源頭、用意則要留待警方調查。他促警方盡快跟進事件，又指會先諮詢警方意見，再向路政署要求清理路面，以免發生任何傷亡事件。



《香港01》正就事件向警察公共關係科了解。