【迎豬年】新版500元鈔票今發行　號碼有個8字升值最多6%

撰文：麥凱茵
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三間發鈔銀行今日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民換領，同日滙豐、中銀及渣打的新版500元鈔票也發行。不過有市民狠批新鈔票的設計「好醜」，寧換舊款鈔票；有收購鈔票的錢幣店老闆表明，新版鈔票升值潛能力不多，約介乎4%至6％，「畀多20至30蚊收！」
新版500元鈔票今日發行，當中滙豐銀行版本背面為地質公園造型。（吳鍾坤攝）
何女士批評新版鈔票的設計太醜，故寧兌換舊版鈔票。（吳鍾坤攝）
新版鈔票統一為一面橫版印刷、一面為直版印刷；惟去年公布時已獲不少網民嘲笑設計「一半半」，戲言圖案、顏色甚似冥通銀行的冥鈔。今早特意到滙豐銀行旺角分行兌換新鈔票的市民，大多不知道新版500元鈔票同日發行。
其中換新鈔的何女士表示，雖然有換新版的鈔票，但認為舊版的較好看，「嚿時有啲靚啲囉！」
新版500元鈔票首日流通，有收購鈔票的店鋪指未有交投。（麥凱茵攝）
首日未有交投 收購店鋪持開放態度
記者前往收購舊鈔集中地的好旺角購物中心視察；其中一間店舖老闆透露，由於新版鈔票流通量甚大，「撳機都撳到一疊出嚟」，升值潛力相對較小，「都係收一、兩張，畀多20、30蚊收。」
不過他指對收購新版鈔票持開放態度，坦言只要有「靚冧巴」如8字、連號碼等便會收購，「主要都係睇個冧巴再決定」，但今日則未有人帶同新鈔來問價。
至於已經流通的新版1,000元鈔票，場內多間店舖則未見展示，老闆解釋指情況如新版500元鈔票差不多，交投甚少，「唔算有市場。」