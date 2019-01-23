【迎豬年】新版500元鈔票今發行　號碼有個8字升值最多6%

三間發鈔銀行今日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民換領，同日滙豐、中銀及渣打的新版500元鈔票也發行。不過有市民狠批新鈔票的設計「好醜」，寧換舊款鈔票；有收購鈔票的錢幣店老闆表明，新版鈔票升值潛能力不多，約介乎4%至6％，「畀多20至30蚊收！」

新版500元鈔票今日發行，當中滙豐銀行版本背面為地質公園造型。（吳鍾坤攝）

何女士批評新版鈔票的設計太醜，故寧兌換舊版鈔票。（吳鍾坤攝） 新版鈔票統一為一面橫版印刷、一面為直版印刷；惟去年公布時已獲不少網民嘲笑設計「一半半」，戲言圖案、顏色甚似冥通銀行的冥鈔。今早特意到滙豐銀行旺角分行兌換新鈔票的市民，大多不知道新版500元鈔票同日發行。 其中換新鈔的何女士表示，雖然有換新版的鈔票，但認為舊版的較好看，「嚿時有啲靚啲囉！」