【迎豬年】新版500元鈔票今發行　號碼有個8字升值最多6%

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

三間發鈔銀行今日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民換領，同日滙豐、中銀及渣打的新版500元鈔票也發行。不過有市民狠批新鈔票的設計「好醜」，寧換舊款鈔票；有收購鈔票的錢幣店老闆表明，新版鈔票升值潛能力不多，約介乎4%至6％，「畀多20至30蚊收！」

新版500元鈔票今日發行，當中滙豐銀行版本背面為地質公園造型。（吳鍾坤攝）

何女士批評新版鈔票的設計太醜，故寧兌換舊版鈔票。（吳鍾坤攝）

新版鈔票統一為一面橫版印刷、一面為直版印刷；惟去年公布時已獲不少網民嘲笑設計「一半半」，戲言圖案、顏色甚似冥通銀行的冥鈔。今早特意到滙豐銀行旺角分行兌換新鈔票的市民，大多不知道新版500元鈔票同日發行。

其中換新鈔的何女士表示，雖然有換新版的鈔票，但認為舊版的較好看，「嚿時有啲靚啲囉！」

新版500元鈔票首日流通，有收購鈔票的店鋪指未有交投。（麥凱茵攝）

首日未有交投 收購店鋪持開放態度

記者前往收購舊鈔集中地的好旺角購物中心視察；其中一間店舖老闆透露，由於新版鈔票流通量甚大，「撳機都撳到一疊出嚟」，升值潛力相對較小，「都係收一、兩張，畀多20、30蚊收。」

不過他指對收購新版鈔票持開放態度，坦言只要有「靚冧巴」如8字、連號碼等便會收購，「主要都係睇個冧巴再決定」，但今日則未有人帶同新鈔來問價。

至於已經流通的新版1,000元鈔票，場內多間店舖則未見展示，老闆解釋指情況如新版500元鈔票差不多，交投甚少，「唔算有市場。」

【迎豬年】新版500元今起流通　銀行可換新鈔　旺角滙豐現人龍
【新鈔票】公公換二萬元派利是　商戶讚清晰度高重收新版千元鈔
【新鈔票】新設計惹爭議　市民：圖案笑容詭異
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。