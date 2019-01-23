小巴駕駛執照持有人年紀老化　近四成年過60歲　創5年新高

近年小巴業界不時反映人手不足，欠缺新血入行，本月中沙田城門隊道公路發生嚴重交通意外，67歲小巴司機死亡，社會關注小巴業界的人手問題。根據運輸及房屋局今日（23日）回覆立法議員書面質詢時提交的資料，2018年時，愈四成持有小巴駕駛執照的人士已年屆60歲以上，其人數為過去5年新高；29歲或以下的人士，僅1,027人，佔約0.6%；至於整體持有執照人士，亦為5年來新低，約17.5萬，較2014年少約5.2%。

小巴司機有老化趨勢。（資料圖片）

運房局提交過去5年持有有效公共小巴正式駕駛執照人數的數據，當中顯示司機有老化趨勢。根據數據2018年一共有174,616人持有效的小巴駕駛執照，為5年來新低，較2014年少約5.2%。

50至59歲人士佔33.2%

以年齡組別劃分，在近17.5萬人中，佔最多的為50至59歲，有57,846人，佔約33.2%；其次為60至69歲，有57,369人，佔約32.9%；最少則為29歲或以下，僅1,027人，佔約0.6%。以60歲以上人士計算，2018年一共有72,126人，佔41.3%。

至於新申領牌照的人數，29歲或以下人士，於2018年只有198人，較2014年大跌64%。另外，全年領取牌照的人數，為1,425人，較2014年時的3,049人，跌逾一半。

過去五年持有有效公共小巴正式駕駛執照的人數（立法會文件截圖）

過去五年新申領公共小巴正式駕駛執照的人數（立法會文件截圖）

運房局表示，截止2018年12月31日，全港有3,295輛專線小巴，及1,028輛紅色小巴，持有小巴正式駕駛執照的人士約為17.5萬人。當局指，要紓緩人手短缺問題，關鍵是吸引更多人士，尤其是較年輕者入行，運輸署自2013年起，協調專線小巴營辦商參與勞工處舉辦的招聘會，至今合共舉辦約21場。

另外，政府亦建議放寬申請商用車輛學習，及正式駕駛執照年期的規限，由要求申必須持最少三年有效私家車或輕型貨車駕駛執照，改為最少一年，以吸引年輕司機。

輸入外勞將影響本地司機生計

至於輸入外勞，當局表示，為確保本地工人優先就業，僱主如確實未能在本港聘得所需人手，可根據勞工處的「補充勞工計劃」提交申請，不過輸入外地勞工將影響本地司機生計，而且外地司機的駕駛文化差異，或對道路安全有潛在影響，故當局會小心考慮。