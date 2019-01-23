沙田圍呂明才小學：面見處理文件需時　遊學團調查報告未能提交

浸信會沙田圍呂明才小學早前被指澳洲遊學團帳目不清，該校校董會去年10月成立獨立調查小組全面調查，原計畫在3個月內提交調查報告。惟該校法團校董會今日（23日）在學校網頁發出聲明，指接獲獨立調查小組書面通知，由於面見相關人士及處理文件需時，現階段未能提交報告，而校董會已將有關情況向教育局報告。

沙呂小法團校董會今日（23日）在學校網頁發出聲明，指獨立調查小組書面現階段未能提交報告。（沙呂小學校網頁）

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）校長薛鳳鳴，被指涉將學校的澳洲遊學團現金，存入該校教師文雁菁私人戶口，爆出帳目混亂風波。該校法團校董會後來公布成立獨立調查小組，由浸信會聯會總幹事葉約但牧師、法律界與會計界代表及退休資深中學校長，小組工作包括跟進小學歷年澳洲交流團行政及財務安排，原計劃在3個月內（即2019年1月內）可提交報告，並向公眾交代事件。

然而，該校校董會今日發聲明指，接獲獨立調查小組書面通知，指由於面見相關人士及處理文件需時，調查工作仍在進行中，現階段未能提交報告。聲明中指，若有進一步消息，獨立調查小組將盡快與該校法團校董會聯絡。而法團校董會已向教育局報告有關情況。

教育局發言人回覆表示，一直與有關學校緊密聯絡，並了解獨立調查小組的工作進度。