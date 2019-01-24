【派錢4000蚊】2月1日起可交表　郵寄申請表郵資逐點看

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表本周二（22日）起開始派發，市民填妥表格後，要於2月1日起郵寄至在職家庭津貼辦事處（旺角郵政局郵箱2600號），或親手遞交至全港31個投遞箱。至於郵費、交表準則等注意事項，下文將列清所有常見問題。

大批市民到各政府指定地點，索取申請表。（資料圖片／李家偉攝）

1.問：寄出「關愛共享計劃」表格所需郵費為多少？

答：一份「關愛共享計劃」的申請表格，連同各身份證明文件的重量應超過30克，故建議市民按不超過50克的本地小型信件收費購買郵票，即要買3元郵票寄件，或交由郵政署人員磅重。

另外，交表所選用的信封亦有講究，以一般白色的小型信封寄出的信件郵資收費為3元；若以A4大小的公文代寄出表格，則會以大型信件計算，即需貼上3.7元的郵票。而郵政局亦建議市民可先到郵政局量度郵件重量，選擇正確郵資的郵票，避免出現郵資不足情況，造成派送延誤。不過財經事務及庫務局在23日表明，將會寬鬆對待郵資不足的申請表，使申請可獲得處理。

2.問：2元或3元的本地平郵郵費大概包含多少張A4紙？

答：由於紙質重量不相同，故未能一概而論。不超過30克的本地小型信件收費為2元；30克以上、而不超過50克的本地小型信件收費為3元。另外，本地大型信件及郵包的郵費分別由 3.7元 及 5.2元 起，按重量收費，詳情請參考有關郵費表。

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3.問：若有市民以2元的本地平郵郵費寄出超過30克的信件，信件上有附上回郵地址，郵政局會如何處理該信件？

答：若香港郵政發現郵件郵資不足，將會發卡通知收件人往指定郵政局繳付欠資和附加費及領件。若收件人拒收郵件或在候領期過後仍未領件，而有關郵件上有註明回郵地址，會將郵件退回寄件人，而寄件人須繳付有關欠資及附加費。

如郵件沒有註明回郵地址，或寄件人拒收郵件或在候領期過後未有領件，由於普通郵件不設追查服務，郵件將按無法派遞郵件的既定程序處理，即會被銷毀。

不過財經事務及庫務局在23日表明，將會寬鬆對待郵資不足的申請表，使申請可獲得處理。

4.問：申請人可否用電腦填寫申請表？有哪些要注意？

答：職津處表示，接受以電腦填寫的申請表格，但申請人須簽署申請表格。