高鐵加開12對短途列車應對新春　港人可用電郵於內地12306網購票

廣深港高鐵香港段於去年9月23通車，惟其客流一直未達標。港鐵今日﹙24日﹚表示，為應付新春期間的人流，短途班次將加開12對，連同原有的長途班次，屆時每日會有95對列車開出。港鐵又透露，香港市民已可以電郵地址，於內地官方購票網「12306」購票，毋須再使用內地電話號碼登記。

以往內地鐵路12306官網購買火車票，需要用內地電話號碼登記。日後港人將可用電郵登記購票，毋須再用電話號碼。（視覺中國）

港鐵車務總監劉天成表示，截止去年12月底，高鐵已有520萬人次乘搭，平均每日5.2萬人次，乘客正逐漸上升。他指出，為應付農曆新年的出行高峰期，會於1月31日至2月11日期間加開高鐵短途班次，由每日70對，加至82對，連同原有的13對長途列車，屆時每日將95對。他續稱，有部分車票已售罄，笑言：｢要買就快少少啦｣。

過往香港市民如於12306網站購，必須以內地電話號碼登記，不少人批評安排不便。劉天成表示，有見及此，港鐵之前與內地方面商討，並達於協議，市民於去年12底起，已毋須再以內地電話登記購票，可以電郵地址代之。