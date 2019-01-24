【鷹君爭產】滙豐無權干涉鷹君管理　3年前始知羅老太有新意向

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）狀告滙豐國際信託案續審。時任滙豐高層今（24日）繼續作供，他稱一直不認為持有大量股份的滙豐信託在鷹君集團中有控制權，滙豐信託亦沒有絕對權力去任命任何董事局成員，滙豐至2016收到羅老太新意向書後，才首次討論滙豐需要在鷹君集團中保持控制權。

滙豐高層Brent Edward York稱他無義務向羅老太解釋增持股份可能涉集中風險。（資料圖片）

滙豐不容許干預鷹君的管理

代表羅老太律師今早盤問時任滙豐高層Brent Edward York指，滙豐持有大量的鷹君股票，在董事局可以左右董事局成員的任命，質疑滙豐一直在鷹君集團中有控制權，惟York回道滙豐不容許干預鷹君集團的管理事宜，亦沒有絕對的權力去任命董事局成員，不認為滙豐在鷹君集團擁有控制權。

增持或會出現集中風險

York指出，滙豐在2016年收到羅老太的新意向書，滙豐才首次開會討論維持在鷹君集團控制權一事，而就增持鷹君股份一事，滙豐因考慮到集中風險而決定不增持。

無責任向羅家成員糾正誤解

羅老太律師再指，羅老太在2016年至2017間，為了避免家族中某一個成員壟斷鷹君股權，保障家族和階，多次去信滙豐要求增持鷹君股份，而其子女包括羅啟瑞、羅孔瑞及羅鴻鏇亦同去信要求滙豐增持，以保障滙豐在鷹君的控制權，當時滙豐並沒有糾正他們就控制權一事的誤解，York回道滙豐信託屬全權信託，認為沒需要作出糾正。

另外，羅老太的律師又問，為何滙豐從未正式向羅老太解釋，不增持是因為滙豐留意到增持或出現集中風險，York則稱滙豐沒義務作有關解釋。

案件編號：HCA 3246/2016, HCA 355/2018