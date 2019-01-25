福島食品禁出口地減至24個　福島政府：盼恢復農產品進口香港

2011年日本「3‧11」地震及福島核事故後，香港禁止福島部分縣市的部分食品進口。時隔接近8年後，福島縣今日（25日)在港舉行「福島現況」研討會，福島縣知事內堀雅雄說到福島縣在災後重建的挑戰及福島現狀時，強調當地致力在大地震後清除污染，現時限制進口的國家或地區數目由54個減至24個，當中包括災前佔農產品總出口量約8成的香港，至今仍停止大部分福島縣生產食品進口。 福島縣知事內堀雅雄透露，今早曾與食物及衞生局局長陳肇始會面匯報情況，惟港府未有任何具體承諾會放寬對福島食品進口限制，但強調兩地政府會繼續對話。

福島食品禁出口地由54個減至24個。（鄧穎琳攝）

他指，福島縣的農林水產品（即水產及農產品）出口量達歷史新高，2017年出產量達21.3萬公斤，比起2010年不足15.3萬公斤大增接近4成。而過去六年出產的水果、蔬菜、種植食用菇等均沒有超標樣本；糙米樣本在過去4年沒有超標；海產及養殖的水產品過去3年沒驗出超標樣本；但野生山菜及菇、河湖及沼澤之水產品則有驗出超標樣本。

他期望，香港人能親身到福島旅遊，感受當地情況，以改善對福島的負面感受，並希望能盡快可將當地親產的農產品進口香港。

港府去年7月刊憲，有條件准許日本茨城、栃木、千葉及群馬共4縣的的蔬菜、水果、奶和奶類飲品及奶粉進口本港，而對福島縣的相關進口禁令繼續有效。

曾與陳肇始見面匯報情況

據日本政府提供的資料，現時24個仍限制福島縣產食品進口的地方中，大範圍停止進口福島縣產品的國家及地區只有中國、香港、台灣及澳門。

福島縣知事內堀雅雄透露，今早曾與食物及衞生局局長陳肇始會面，跟對方匯報福島縣在去除核災害及確保農產品的安全所作的努力，他坦言，港府未有任何具體承諾會放寬對福島食品進口限制，但強調兩地政府會繼續對話。