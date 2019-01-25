西區警察宿舍2006年起丟空　警務處申重建3幢大樓　供540個宿位　

撰文：黃靜薇
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丟空13年的西區已婚警察宿舍，一直被批多年來未被善用。警務處近日向城規會申請，將西區警署旁的已婚警察宿舍、員佐級已婚宿舍重建為3座部門宿舍，提供約540個宿位。
西區已婚警察宿舍已丟空13年。（資料圖片／張浩維攝）
警務處向城規會申請，將西區警署旁的已婚警察宿舍、員佐級已婚宿舍，申請重建作綜合發展，包括3座樓高28至29層的部門宿舍，當中包括4層平台，料可提供540個住宅單位。
擬建的大樓住用面積約有42,158平方米，地積比為11倍。另提供71個私家車車位、6個電單車車位及23個予西區警署的專用車位。
擬建的3座部門宿舍。（城規會文件）
須申請放寬高限
根據文件，該地盤面積約有3,672平方米，該用地主要為「政府、機構或社區地帶」（GIC），有小部分座落於「道路」地帶。
西區已婚警察宿舍早於1955年落成，由於用地有7層建築物高度的限制，須向城規會申請略為放寬高度，由主水平基準上80米，增加至不超過主水平基準104米。
申請人表示，申請可以優化現時未被充份利用的GIC用地，新建部門宿舍的單位可滿足住屋需求。
翻查資料，西區宿舍於2004年獲立法會撥款清拆，原定於2006年移交產業署重新規劃。但審計署2008年發現，宿舍空置多年仍未拆卸發展。拖延13年後，警務處終於申請用重建作部門宿舍之用。