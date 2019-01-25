西區警察宿舍2006年起丟空　警務處申重建3幢大樓　供540個宿位　

丟空13年的西區已婚警察宿舍，一直被批多年來未被善用。警務處近日向城規會申請，將西區警署旁的已婚警察宿舍、員佐級已婚宿舍重建為3座部門宿舍，提供約540個宿位。

西區已婚警察宿舍已丟空13年。（資料圖片／張浩維攝）

警務處向城規會申請，將西區警署旁的已婚警察宿舍、員佐級已婚宿舍，申請重建作綜合發展，包括3座樓高28至29層的部門宿舍，當中包括4層平台，料可提供540個住宅單位。

擬建的大樓住用面積約有42,158平方米，地積比為11倍。另提供71個私家車車位、6個電單車車位及23個予西區警署的專用車位。