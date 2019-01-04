瑪利諾神父宿舍改劃住宅用途　城規會今開會　規劃署不反對

瑪利諾神父宿舍為一級歷史建築物，新業主在今年7月向城規會申請，將現時「政府、機構或社區」地帶用途，改劃為「住宅(丙類)2」或「其他指定用途」，並註「住宅發展並保存歷史建築物」。城規會都市規劃小組委員會將於今早（1月4日）舉行公開會議，審議申請。

規劃署不反對

據古物諮詢委員會資料，位於赤柱村道44號的瑪利諾神父宿舍，1935年興建，在2016年確定為一級歷史建築物。

城規會在諮詢期間，就是次改劃申請就收到250多份意見書，當中220份反對、16份贊成。據城規會文件，規劃署表示，不反對將地帶對申請改劃為「住宅發展下並保存歷史建築物」用途，只要申請者在作其他規劃時，有用作保育一級歷史建築。但改劃為「住宅(丙類)2」或「其他指定用途」，規劃署則不贊同，因為申請未能提供有效的規劃，控制發展同時保育。

根據申請文件，瑪利諾神父宿舍新業主計劃興建一幢敞開式停車間連三層高的建築物。（城規會文件截圖）

建三層高建築物 大宅外牆有改建

據今年7月向城規會遞交的申請書顯示，是次改劃土地用途申請由新業主提出。申請書中曾交代發展方案，包括以0.75總地積比率，興建一幢敞開式停車間連三層高的建築物；於較低平台擬建兩座大樓；而新的建築物會在宿舍的西面，結合大宅東面的住用部分，共提供五個253至548平方米的單位。而大宅西面則會改建為一座總樓面面積1,807平方米的三層別墅。

申請書列明，在發展方案中，大宅外牆會有一定程度的改建，建築組件會被有系統及技巧地拆卸，再重新塑造成大宅的分隔牆，融入三層式的宅門設計中，或被重用在興建兩座大樓之中。

舉辦導賞團感受大宅文化氣息

項目落成後，業主計劃舉辦半年一度的導賞團。申請書提及，屆時會帶領訪客，以業主客人的身份，通過合法公眾通道進入毗鄰的赤柱山莊。導賞團構思讓訪客近距離感受大宅的文化氣息，進入公共區域教堂，觀賞有關歷史的小班展覽。

項目落成後，業主計劃舉辦半年一度的導賞團。（資料圖片）

新業主稱盡力保存舊建築​

據申請書顯示，是次改劃目的是發展住用樓層時，保存宿舍的歷史及獨特性，而用地原先使用者為瑪利諾神父，基於神父已遷出，土地用途已不合用，申請改劃有利保存現有建築物，及同時容納新建築。

申請書中提及，現時沒有法定保育條文，業主有權忽視保育，但新業主沒有意慾拆卸宿舍，並設法盡力保存舊建築，又指申請旨在配合政府文物建築保育政策，在土地契約條文容許下，發展高質素住宅項目，經濟補助宿舍，及周邊環境的保育工作。