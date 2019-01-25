涉用高球棍襲唐狗「旺仔」　送貨工人被控虐畜　被禁回事發地點

大角咀一間海味雜貨店飼養的唐狗「旺仔」，去年遭黑衣男子以哥爾夫球棍突襲，警方後拘捕一名送貨工人，該工人被控一項殘酷對待動物罪，今（25）於西九龍裁判法院提堂。工人暫毋須答辯，獲准保釋，以等候控方文件，工人透露因送貨才到該店。裁判官准工人保釋，但下令他不得返回事發的海味店範圍，把案押後至3月8日再訊。

被告狄正德被控一項虐畜罪。（馮家淇攝）

被告准保但不得回案發地點

被告狄正德，52歲，報稱送貨員，被控一項殘酷對待動物罪。控罪指，去年12月19日，在旺角長旺道19號地下44G號舖，殘酷地用一枝高爾夫球棍打一隻動物，即一隻黑色唐狗，而導動物受到不必要的痛苦。

被告庭上透露不認識狗主，因工作關係才到事發地點送貨，現已離職。被告無毋答辯，獲准保釋，以等候控方文件，不得返回事發地點，押至3月8日再訊。

旺仔在攤檔睡覺時遇襲

遇襲狗隻為「旺仔」，為大角咀一間海味雜貨店飼養的唐狗。涉事閉路電視片段流出，可見旺仔原本躺在攤檔的桌上睡覺，一名黑衣男子手持哥爾夫球棍突襲，旺仔慌忙而逃，男子追打躲在桌下的旺仔，疑因力度太大，哥爾夫球棍一度「甩手」，他拾回球棍後，再怒打旺仔多次。旺仔疑因扣上鐵錬而無法逃脫。

案件編號：WKCC389/2019