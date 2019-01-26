【流感高峰】收症病房佔用率可達180%？公院醫生解構「造數」內情

本港正值流感高峰期，醫護人員的工作量亦隨之增加，有網民在社交網站匿名留言指，港島西聯網的龍頭醫院有收症病房的佔用率可高達180%，惟醫院管理局公布的病床佔用率數字有「造數」之嫌，實質是「無限收症」，矛頭直指港島西的瑪麗醫院。 有現職公立醫生透露，由於現時公布的病床佔用率是以醫院內全部內科病房的數字計算，當中包括各專科的內科病房，若只看內科收症病房計算，佔用率「肯定多到飛起」，150%佔用率亦很常見。 瑪麗醫院發言人回覆稱，昨日（25日）早上6個內科收症病房的平均入住率為110%。

「HA Secrets」Facebook 專頁截圖。

醫護人員對人手不足的控訴似乎已達臨界點，在集中討論醫院管理局運作的Facebook 專頁「HA Secrets」，有網民匿名留言，指控港島西聯網的龍頭醫院有收症病房（Call ward）的佔用率可高達180%，質疑「高層造數」。不過該帖文沒有提及，錄得180%佔用率的實際日子。

公院醫生：單計收症病房佔用率會好高

據《香港01》了解，瑪麗醫院共有6個內科收症病房，分別有3男3女病房。有現職的公立醫生指，病人經急症室分流後，新症會先被安排入內科收症病房，而非專科的內科病房，收症病房的工作量較其他病房忙碌。

該醫生又透露，醫管局每日公布的內科病床佔用率，是根據全院的內科病房計算，包括內科專科分支如腎科、腦科、心臟科、血科等內科病房，基數較大，但若單看內科收症病房佔用率，140%至150%是常態。

有現職公立醫院的醫生指，收症病房的工作量較其他專科病房忙碌。（資料圖片）

前公院醫生：醫管局「搬龍門」 應公開病房原本設計的病床數目

有前港島西聯網醫院醫生亦表示，收症病房佔用率達180%並非誇大，因為不少病人的疾病包括內科病症，會先收入內科收症病房，有需要再分流至專科病房，原意是病人只在收症病房住一、兩天，惟若病人不屬專科，只能留在收症房，而病床已加無可加。

該醫生續指，醫管局計算病床佔用率時將臨時病床數量計入病床基數，是「搬龍門」的行為，當局應一併公布病房原本設計的病床數字，才可以反映實況。該醫生指每年的冬季高峰只能「求神拜佛唔好咁多病人」，又戲謔較長年資的醫護人員如同患上「斯德哥爾摩症候群」，見到病房爆滿會說「已經算好、無前幾日咁爆」。斯德哥爾摩症候群又叫人質情意結，指受害者會對加害者產生憐憫的情感，繼而認同加害自己的人的想法。

《香港01》向瑪麗醫院查詢近期收症病房的佔用率數字。瑪麗醫院發言人回覆稱，昨日（25日）早上9時，6個內科收症病房的平均入住率為110%。