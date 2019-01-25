【流感高峰】累計86人患流感死亡　超過八成是65歲或以上長者

衞生防護中心公布最新嚴重流感個案數字，由去年12月30日至昨日（24日），共錄得194宗成人嚴重流感個案，當中86人死亡；昨日單日新增了9宗嚴重個案，再多5人死亡。 今年兒童嚴重個案累計有14宗，其中留醫聯合醫院的4歲男童、留醫屯門醫院的2歲男童、以及在瑪麗醫院留醫的2歲男童目前情況仍然危殆。

本港流感活躍度料將進一步上升，有專家呼籲市民在人多的地方可戴口罩保障自己。（資料圖片）

衞生防護中心公布，由12月30日至昨日（24日），共有194宗18歲或以上成人嚴重流感個案，當中86人死亡。對比前日（23日）的數據，昨日單日新增了9宗成人嚴重個案，再多5人死亡。死者的年齡分布方面，有71人屬65歲或以上，佔整體達八成二，另外有12人是50歲至64歲群組，有3人是18歲至49歲人士。

今年的兒童嚴重個案累計有14宗，其中留醫聯合醫院的4歲男童、以及兩名分別留醫屯門醫院及瑪麗醫院的2歲男童目前情況仍然危殆。

整體院舍爆發個案方面，昨日至少新增了13宗個案。衞生防護中心昨日公布，新增了12間幼稚園因爆發流感而宣布停課。另外，全港幼稚園將於明日（26日）起停課，直至本身農曆年假期完結。