【何鴻燊逝世】與霍英東雄踞政商界　半生相知恩怨　賭場事賭場了

「賭王」何鴻燊一生縱橫澳門賭業，在其成為霸主的版圖中，已故霍英東的助力可謂是重要一環。 二人相識於「太太團」麻將局，機緣下於六十年代競投賭牌，何鴻燊向霍英東借了四十萬，才湊夠一百萬元按金。二人此後「拍住上」，雄雄踞澳門賭業之外，在地產界亦多合作，如合建「星光行」、信德大廈等。 不過，二人近半世紀恩怨亦皆繫於賭場。霍英東於2002年突然宣布退出澳娛，結束與何鴻燊的生意夥伴關係。據當年報道，霍英東曾豪言「無我，所有澳門一切都是假的！包括何鴻燊！」何鴻燊則反駁「如果話我對澳門無貢獻就是笑話！」曾經的怨懟不滿，直至霍英東於2006年逝世，何鴻燊有份扶靈，終究無礙半生的相知交情。

何鴻燊與霍英東（中）雄踞政商界。（視覺中國圖片）

二人太太是雀友 每晚11時接人漸熟絡

何、霍合力築起博彩王國，原來是由「太太團」結下緣份。據1997年出版、由霍口述的自傳《澳門賭場風雲》，不少篇幅都有「何鴻燊」名字的出現，淵源匪淺。霍強調，自己插足賭業是「神推鬼擁」，「整件事應該由『太太團』講起。我們那些女人，經常到余北海家打麻將…其中，有我的太太，何鴻燊的太太。」

何、霍每晚11時都會去接太太，然後聊天吃宵夜，自此漸熟絡。

一萬元之差中標 成就賭業王國

霍於六十年代初靠地產已躋身香港超級富豪之列。而何出身顯赫家族，是何東的侄孫，不過何初到澳門是做「押船」生意，勢力未成形。霍稱自己因何鴻燊才誤闖澳門賭業，機緣是兩人同出席澳門的一場踢波慈善賽後，泛起他們「食餅仔」之說，即指在招標之中有人混水摸魚扮入標。

為表明清白，何獻計入標投賭場，並向霍借四十萬，湊夠一百萬元按金，並結果以一萬元之差中標。

二人自此插足澳門賭業，與「賭聖」葉漢、澳娛創始人葉德利號稱「賭業四大天王」。據該自傳所述，霍、何相知甚深，曾經合作無間，何掌管賭業，霍主力碼頭的業務。數十載以來風起雲變不斷，而霍、何依然能屹立澳門政商界。何曾評價霍從商獨到之處，即使經歷1986年霍辭任澳娛董事長後，霍對於與何的關係沒多談，但以逸事形容何是「永不言敗」、骨子裡不服輸的人。

霍悉數捐出股份 與何分道揚鑣

不過，二人介入賭業的初衷不盡相同，同行數十載最終都是分道揚鑣。2002年4月，霍英東突然宣布將當年估值達百億元的澳娛股份，悉數捐出成立基金會。當時他指，當年借出四十萬元投賭牌，與何的共識是「不牟利」，將純利用於澳門建設，惟最後「同途殊歸」，何極力想把澳娛上市。霍並連番「翻舊帳」，包括多次提到於1986年因出售澳娛賣股不成爭執，霍覺得何無信用。

然而，二人關係未算破裂，對外都稱宣仍是「老友」，何更出席霍的基金會成立典禮。霍於2006年逝世，十人扶靈隊伍中當中便有何鴻燊。何緬懷這位老友時，大讚霍是眾多朋友中最精明的一位，「從他身上學到忍耐。」

2010年，何、霍兩家再次共掌澳娛，霍長子霍震霆為第二大股東。至去年1月，以何超瓊為首的「二房」與霍氏基金及信德，組成股東聯盟，合持逾半股份。