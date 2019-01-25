醫療儀器規管初步不包括操作者　議員斥令條例殘破不存

社會上一直有聲音要求政府規管醫療儀器及其操作者，今(25日) 立法會一個委員會討論規管美容業醫療儀器及相關支援措施。政府計劃本立法年度向立法會提交《醫療儀器條例草案》，將美容儀器納入醫療儀器類別一併規管，並引入為期五年過渡性質的表列制度，容許一些未具備註冊標準，但符合基本安全要求的儀器可以繼續在市面使用。 不過，政府初步決定不會規管儀器操作者，被議員批評令條例變得殘破不存。

民主黨的黃碧雲直言，「不做使用者管制，其實是一條殘破不存的條例。」 （資料圖片／林若勤攝）

衞生署代表今在立法會上指，建議的規管架構，包括在醫療儀器推出市面前後的管制，儀器推出市面前，政府會確保其符合安全及效能要求，而已推出市面但有問題的醫療儀器，就會採取管制措施。政府曾研究將醫療儀器及美容儀器分開監管，但發現難以區分，故最後決定把美容儀器納入醫療儀器類別一併規管。

設過渡期 可以表列形式續使用未符水平儀器

政府又建議，為醫療儀器訂立註冊制度，並引入為期五年過渡性質的表列制度，食物及衞生局副秘書長陳偉基表示，現時美容行業使用不同儀器，若要硬性要求所有儀器都滿足到醫療儀器的水平，可能嚴重影響美容業發展，因此政府提出過渡期，容許一些未具備註冊標準、但符合基本電器安全水平的儀器，可以申請衞生署的表列制度，繼續在市面供應及使用。

不過，政府初步決定不會規管儀器操作者，引來泛民及建制派議員批評。民主黨的黃碧雲直言，「不做使用者管制，其實是一條殘破不存的條例。」陳偉基回應指，行業有很大的反對聲音，需要有更多時間商討，「這幾年與業界、議會溝通後，我們認為有些方面無法達成共識，所以如果不做一些調節，相信這條法例很難向前行。」故政府先推出較少爭議的部分，把二者分開處理。

衞生服務界的李國麟指，食衞局應牽頭把規管美容師的做法，納入現時自願規管制度的一部分。而陳偉基就指，需要詳細研究美容業是否能夠符合醫療行業自行規管的安排，認為若把美容業納入衞生署監管醫療人員的制度，兩者未必能夠互相吻合。