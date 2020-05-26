【何鴻燊逝世】「風華少年」擁四房享齊人之福　自認「三水姑爺」

「賭王」何鴻燊出身名門家族，年輕時外貌出眾，連《新華社》早年為何鴻燊出版傳記畫冊時，都形容他是「風華少年」。「賭王」胞妹、人稱十姑娘的何婉琪因與何鴻燊反目，於2007年出版的口述自傳，曾大爆「賭王」年輕時已風流多情。 何鴻燊一生共有四妻，誕下十六名子女，享盡齊人之福。原配黎婉華有澳門「第一美人」之稱，而近年晉身賭業王國權力核心的四太梁安琪，原來當年是與何鴻燊「一舞定情」，當年由何更自認「三水姑爺」，以確認四太地位。

何鴻燊一生共有四妻，育有十六名子女。圖為他與二房藍瓊瓔（前左三）一家（資料圖片）

原配黎婉華為澳門「第一美人」

何鴻燊的一生共有四位妻妾，分別是原配黎婉華、二太藍瓊瓔、三太陳婉珍及四太梁安琪。中葡混血的黎婉華出身名門，有澳門「第一美人」之稱，有指何鴻燊為追她，特意學習葡語。二人於1942年結為伉儷，育有一男三女。黎婉華作為原配夫人，但「大房」並沒有插足公司業務，行蹤十分低調。黎婉華於2004年病逝，享年80歲。

1957年，香港仍沿用一夫一妻多妾制的《大清律例》，何鴻燊就迎娶了二太藍瓊纓，育有1男4女，其中包括被稱為「賭后」的何超瓊。在三太及四太出現前，二太亮相率最高，經常陪伴何鴻燊出席慈善活動，並常在舞會上與何鴻燊共舞，但近年已移居加拿大。

於1985年，原是黎婉華私人看護的陳婉珍成為三房。翌年，比何鴻燊年輕39歲的四太梁安琪出現。不過，早年賭王只肯公開元配及二姨太身分。

何鴻燊一生共有四妻，育有十六名子女。圖為他接受記者（右一）訪問時，三太陳婉珍（右二）及女兒超雲（左一）陪同。（資料圖片）

四太與賭王在舞會上相識

梁安琪（原名禤偉玲）成為「賭王」最後的第四房。梁安琪曾在婦女會教跳舞，在何鴻燊旗下的賭場打工，後來在私人舞會上認識何鴻燊，二人成為舞伴。不過，梁安琪的身分於九十年代才獲正式對外公布，由何鴻燊在出席四太哥哥禤偉旗婚宴時，自認是「三水姑爺」，因四太袓籍廣東省三水縣。

何鴻燊並安排「八姑娘」何婉鴻照顧梁安琪，二人多次在慈善活動上共舞成為佳話。四太及後更成為澳門立法會議員。

然而，四太及後與「十姑娘」不和。「十姑娘」何婉琪於2007年出版《十姑娘回憶錄之與魔鬼抗衡》，數落何鴻燊，其中有四篇篇章奚落四太梁安琪，指她侵佔其生意。賭王一直力撐四太，曾公開稱四太為「石碼頭」，讚她有生意才能，外界亦視四太最得寵。

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有「十姑娘」之稱的何婉琪逝世前，仍未解開與兄長何鴻燊的恩怨。（美聯社圖片）

兩兄妹因澳娛股息反目，何婉琪被踢出澳娛董事局，至2006年澳門終審法院裁定何婉琪勝訴，何婉琪自製「沉冤得雪」烏龍茶大派傳媒。她與何鴻燊的恩怨，直至她離世仍未消除。