【流感高峰】9間公立醫院內科病床爆滿　急症室求診人次微跌

流感在本港肆虐，全港幼稚園今日（26日）起提早放農曆年假。醫院管理局公布昨日的公立醫院急症室服務及內科住院病床使用率數據。昨日的急症室首次求診人次達5,917人次，整體內科病床佔用率達105%，較前日的數字有所下跌，合共有9間公立醫院內科病床佔用率超過100%，前日則有13間醫院「爆滿」。昨日內科最高佔用率是律敦治及鄧肇堅醫院、明愛醫院，達113%；其次是基督教聯合醫院及屯門醫院，均達112%。

昨（25日）的急症室首次求診人次微跌至5,917人次。（資料圖片）

據資料，昨日的急症室首次求診人次達5,917人次，較前日的5,952人次，微跌35人，而經急症室入內科病房的人次達1,048人次，亦較前日微跌。整體內科病床佔用率達105%，較前日少3個百分點。

昨日共有9間公立醫院佔用率超過100%，包括律敦治及鄧肇堅醫院、明愛醫院，達113%；其次是基督教聯合醫院及屯門醫院，均達112%，其中屯門醫院曾連續3天以最高佔用率排名榜首，由前日的佔用率達117%回落。

將軍澳醫院則達111%。仁濟醫院、博愛醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院的佔用率，分別介乎106%至109%。

截至今日早上11時30分，聯合醫院的急症室輪候時間均超過8小時，其他醫院就介乎1至4小時之間。