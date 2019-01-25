【流感高峰】醫生護士周六「攤牌」大訴苦　醫管局兩主管出信降溫

流感高峰持續，多間公立醫院內科病房擠滿病人，繼香港護士協會日前舉行集會遊行表達不滿後，香港公共醫療醫生協會將於明日（26日）舉行申訴大會，反映公院人手不足、工作量過盛的問題。 在申訴大會前夕，醫院管理局總護理行政經理潘恩榮及醫院管理局人力資源主管彭飛舟，分別發信予醫護，感謝同事謹守崗位。彭飛舟更承諾，明日將與行政總裁梁栢賢及將接替梁的聯網服務總監高拔陞出席醫生集會，切實聆聽同事意見。

冬季流感高峰期持續，大批病人湧到急症室求醫，部分需留院病人需候良久才能上病房。（資料圖片）

彭飛舟：明白前線有「難以承受的壓力」



公院人手嚴重不足、內科病房全線長時間爆滿，醫護怨氣不斷。彭飛舟醫生在向前線醫生發出的公開信指出，他也曾在前線工作，深明醫生需在人手緊絀、病房環境嚴重擠逼下，應付繁重且不能犯錯的工作，會有「難以承受的壓力」。他強調，人力資源部會積極增加專業保障，聆聽前線要求，並支援前線同事需要。

我們會不斷聆聽前線的需要，瞭解應對措施的不足之處，亦願意盡力去解決同事的困難。 醫院管理局人力資源主管彭飛舟醫生

彭飛舟又說，醫管局會繼續積極提高特別酬金計劃彈性、拆牆鬆綁，並透過新設立的自選兼職計劃，希望吸引更多外援和短期人手，減輕同事的工作量。他又相信，透過興建新醫院、研究挽留醫生的方案等，將可不斷改善工作環境，令情況有所改變。他在信末承諾，明日將陪同行政總裁梁栢賢醫生及聯網服務總監高拔陞醫生出席醫生集會，藉此機會聆聽意見，又承諾無論是短期還是長期措施，「只要可行都會務實去考慮」，期望透過聆聽，與同事「肩並肩一起克服困難，為市民健康打拼。」

潘恩榮：眼前難關極大​ 今年招2200名護士

潘恩榮在對護士的公開信中指出，明白服務高峰期令前線工作量激增，感謝同事堅守崗位、全心全意照顧病人，又指醫管局一直想盡任何可行方法應對，而醫管局今年目標是招聘逾2,200名護士填補流失，醫管局另將繼續招聘額外護士、兼職護士，甚至聘用護士學生在病房協助照顧病人，以應付激增的服務需求。



除了承諾增聘人手，潘亦在信中表示，一直簡化申請特別酬金的手續，以鼓勵更多同事參與，並會繼續招聘在外或已退休的資深護士，到病房指導年資較淺的護士，以加強臨床督導。他在信末強調，非常願意聽取及重視護士同事的意見，又形容「眼前是極大的難關」，承諾會繼續盡方法為前線同事爭取所需，以紓緩工作壓力。