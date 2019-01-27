關愛基金將自2月中旬起 　助癌症及罕見病患者購買「天價」藥

政務司司長張建宗表示，他主持的扶貧委員會兩周前召開會議，同意三個醫療援助項目的新增藥物或醫療裝置和財政預算的建議，以及通過基金醫療援助項目經濟審查機制的優化建議，進一步擴大關愛基金補漏拾遺的功能及發揮先導作用；其中包括在現有醫療援助項目首階段計劃下，由2019年2月中旬起加入七種特定自費癌症藥物。

張建宗指，2月中旬，將在現時醫療援助項目首階段計劃，加入七種特定自費癌症藥物，預料可惠及384名病人，平均個案可獲23萬資助。首階段計劃涵蓋合共22種自費癌症藥物，以醫治14項癌症類別，來年的總撥款為2億4,809萬2千元。

此外，委員會亦通過「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物」，包括用以治療不常見疾病的藥物」，項目的來年財政預算，總撥款為1億4,373萬6千元。

同時亦通過，於「資助合資格的公立醫院病人購買指定的用於介入程序及在體內設置的醫療裝置」項目下，新增治療冠心病的「經皮心室輔助裝置(Impella)」；預計實施後首年將惠及約25名病人，資助金額約501萬元，即平均每宗個案獲得約20萬元的資助，委員會亦通過來年總撥款為2,217萬7千元。

張建宗指，關愛基金並不單只推行醫療援助項目，而是扶貧工作的重要平台，發揮補漏拾遺和先導計劃的作用，靈活地回應社會需要。(資料圖片/張浩維攝)

政府會延續推行關愛基金「長者牙科服務資助」項目三年，由2019年3月1日至2022年2月28日，並將項目的受惠對象由70歲或以上降低至65歲或以上，即包括所有領取長者生活津貼的長者，估計符合項目申請資格的人數由現時約35萬人增加至約50萬人，即增加約15萬人。

張建宗指，關愛基金將會繼續善用資源，擬訂「貼心」、「貼地」的項目，全方位照顧弱勢社群。