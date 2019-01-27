陳茂波：香港須珍惜一國兩制　續在國家改革開放發揮不可替代角色

財政司司長陳茂波在其網誌談及香港有不少可以引以為傲的地方，包括經濟自由度、營商環境、交通基建、安全和治安、文化設施等；他指，不少外商和外地政府官員，在留意香港的以上各種優點的同時，不約而同地共同關注香港一國兩制的獨特安排。因此，必須對此珍惜和保護，讓香港繼續繁榮發展，並繼續在國家改革開放，向前發展中繼續發揮獨特和不可替代的角色。

陳茂波指，過去數天他在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇會議，又或過去兩年到訪歐、美、日本以及其他主要經濟體出席國際組織會議或率領商務代表團外訪，也在積極推銷香港的各項優勢。

本港優勢包括，連續25年蟬聯全球最自由經濟體；營商環境方面，世界銀行給香港全球第四最容易做生意的排名；交通基建方面，整體基建的競爭力全球排名第二（WEF）、國際機場貨運量連續六年全球第一、客運量全球第三等。

他指，不少外商和外地政府官員，在留意香港的以上各種優點的同時，不約而同地也有一個共通的關注焦點，便是香港一國兩制的獨特安排、法治和司法獨立，並視這為商業信心之所繫。

因此，必須對此珍惜和保護，讓香港繼續繁榮發展，並繼續在國家改革開放，向前發展中繼續發揮獨特和不可替代的角色。