【財政預算案】工黨見陳茂波　張超雄倡設「喘息支援津貼」

工黨今日（18日）到政府總部外示威，要求政府於即將發表的財政預算案中，增加對照顧者、罕見病及癌症病人的支援。及後，立法會議員張超雄與財政司司長陳茂波會面，並提出設立「喘息支援津貼」等建議，減輕照顧者的負擔及減少倫常慘劇的發生。

立法會議員張超雄與財政司司長陳茂波會面，並提出設立「喘息支援津貼」等建議，減輕照顧者的負擔及減少倫常慘劇的發生。

工黨一行約10人於今日下午到政府總部外請願，展示「政府無能、專恰老人」等橫額並呼叫口號。工黨指出，長者及殘疾人士的社區照顧服務嚴重缺乏支援，令大部分的照顧者喪失喘息空間，身心承受巨大壓力，更於過去1年內釀成3宗涉及照顧者的倫常慘劇。

張超雄認為，政府必須為社區照顧服務投放足夠資源，貫徹社區安老的方針，提供家居及社區照顧服務，讓長者可在熟悉的社區及環境內安享晚年。張超雄引述八旬老翁因獨力照顧長期病患妻子、患上嚴重抑鬱並勒斃其妻的慘劇，形容很多長者的生活生不如死，建議政府應增加社區照顧服務，包括增加上門的個人護理、陪診等服務。張超雄又批評，有關服務的輪候時間由10年前的3個月增長至現時的18個月，希望政府能「清隊」，而此做法所增加的經常開支只達6億元，不會為財政開支造成負擔。

張超雄之後與陳茂波會面，就財政預算案提出3項要求，包括每年撥款6.13億元增加家居照顧服務，和改善家居及社區照顧服務，消除輪候隊伍；撥款2.04億元為領取高額傷殘津貼的人士及照顧者設立「喘息支援津貼」，於每星期聘請家人或鄰居協助照顧長者，為照顧者提供不少於4小時時數的喘息照顧服務，及成立200億元「蒲公英藥物基金」，為癌症或罕有疾病病人提供未來十年的藥物。