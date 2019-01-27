【派錢4000蚊】安排混亂　政府稱早已宣傳：未有申請表市民不關心

政府日前開始派發「關愛共享計劃」4,000元申請表格，被外界批評當局安排混亂，例如未有預留足夠表格、致電查詢熱線等。 在職家庭及學生資助事務處處長李忠善出席電視節目解畫，稱政府去年3月公布措施後，該處已將60多條的常見問題放上網站，去年底亦陸續推出宣傳單張、短片及熱線電話供市民查詢，但他指很多時市民都等到有申請表才關注計劃細節，「有宣傅，但訊息未去到市民，或者市民未覺得需要關心，等到申請表後才突然想知道和申請，就打電話來查詢，結果撥入的電話是我們遠遠未能應付。」 當局周一（28日）起，將34條熱線增至60條。

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表程序複雜，被指擾民。（資料圖片/李家偉攝）

政府去年推出「關愛共享計劃」，合資格市民可領取最多4000元，惟計劃引起混亂被指擾民，如派發點的申請表不足、熱線「冧檔」，市民亦不懂得填表等。在職家庭及學生資助事務處處長李忠善於無綫電視節目《講清講楚》中表示，印製的100萬份申請表，兩天內便派發近九成，要短時間內再加印表格，令市民感覺情況混亂。

在職家庭及學生資助事務處處長李忠善表示34條熱線將增至60條。（影片截圖） 熱線由34條增至60條 他強調，去年3月公布政策後，已將60多條常見問題放在網站內，包括現時市民疑惑的問題，如夫婦合併報稅等，「可能網站上未好凸顯答案，需要時間去查詢，市民就覺得打熱線可以得到答案，所以形成突然間會有好多人打電話。」他認為只要增加熱線人手，便能解決問題，而當局期望明日（28日）起增加熱線至60條。 市民上周五起可親身到31個指定地點，包括政府合署交表，但大部分只在平日開放，部分更於傍晚六時已關門。李忠善指難延長收表處的開放時間，但會研究可否於房委會的屋邨辦事處收集表格。

宣傳自去年12月起開始

李忠善強調該處去年12月底陸續推出宣傳單張、短片及查詢熱線，亦於本月向立法會議員、區議員及非政府機構介紹整個計劃，重申處方一直有進行宣傳工作。惟市民或等到申請表後，才想知道計劃細節，「市民的行為或反應通常等到有申請表後，才認真去檢視。」

被問到民政諮詢中心的職員未能回應市民對填寫表格的疑問，李忠善就稱中心的角色是派表，如職員派表期間要回應查詢，將影響派表流程，建議市民有問題要打熱線電話查詢。